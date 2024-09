HAMMER promuje wytrzymałość telefonów, skup telefonów i części...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nawet 7 lat po pierwszym uruchomieniu HAMMER odkupi używany telefon od swojego klienta. Marka HAMMER wystartowała z kampanią telewizyjną, w której promuje wytrzymałość swoich smartfonów oraz firmowe programy dla klientów – skup używanych urządzeń oraz dostęp do części zamiennych. Zasady działania skupu są proste. Wystarczy wejść na specjalną stronę i wypełnić formularz, który wstępnie wyceni używany telefon. Po akceptacji wyceny HAMMER zorganizuje odbiór przesyłki, sprawdzi urządzenie i przygotuje finalną ofertę. Jak zapewnia producent, każdy telefon HAMMER może zostać odkupiony, choćby za 1 zł.







Przy tej okazji HAMMER promuje także wytrzymałość (odporność na pył, wodę oraz upadki) oraz funkcjonalność swoich telefonów. W spocie, który towarzyszy kampanii wystąpiły m.in. nowe modele z linii Construction, które zadebiutują na rynku w październiku.



Części zamienne oraz lokalny serwis

Właściciel marki HAMMER, wrocławska firma mPTech, umożliwia również klientom zakup części zamiennych oraz dodatkowych komponentów do telefonów HAMMER. Dodatkowo producent przygotował na swojej stronie czytelne instrukcje ułatwiające samodzielną wymiany komponentów. Firma chwali się także lokalnym serwisem, który zapewnia pełną obsługę posprzedażową i gwarancyjną.



Kampania telewizyjna

Promocję nowości marki wspiera kampania telewizyjna pod hasłem „Spokojnie, to HAMMER”, która potrwa od 16 września do końca października br. Spot wyreżyserował Krzysztof Komander, laureat nagród Effie czy Best Stream Awards, a wystąpili w nim m.in. ratownicy GOPR, który HAMMER wspiera jako partner technologiczny.





















