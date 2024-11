HEDD Audio HEDDphone TWO GT – słuchawki z przetwornikami AMT

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Znany z najwyższej klasy sprzętu do profesjonalnego odsłuchu w studio niemiecki producent wprowadza teraz najnowszą wersję swoich uznanych słuchawek. HEDDphone TWO GT, bo o nich mowa, to specjalnie dostrojona edycja nauszników z Berlina dedykowana do zastosowań bardziej domowych. Ma ona zapewnić brzmienie będące połączeniem precyzji, szybkości i transparentności przetwornika AMT z bardziej przystępnym na co dzień i cieplejszym charakterem. Model GT jest w stosunku do modelu TWO tym samym, czym edycja Gran Turismo jest w porównaniu do samochodu sportowego. To słuchawki, które mają zapewnić więcej komfortu w codziennym użytkowaniu i mające się sprawdzić także w tym materiale, który nie do końca został najlepiej zrealizowany.







Jednocześnie model TWO GT ma wciąż oferować wszystkie zalety firmowego, pełnopasmowego przetwornika AMT (Air Motion Transformer). To w dalszym ciągu niezwykle transparentne brzmienie doskonale obrazujące inherentną zdolność firmowych przetworników AMT do oddawania impulsów i różnicowania. W nowym modelu GT brzmienie posiada też cieplejszą charakterystykę, która po prostu lepiej sprawdzi się w warunkach dłuższych odsłuchów w domowym zaciszu. I także zaoferuje nam lepsze dociążenie dźwięku tam, gdzie pierwotny wariant modelu TWO mógłby nam zbyt dobitnie pokazać błędy w realizacji. Należy też zaznaczyć, że model TWO to słuchawki, które zostały zaprojektowane i dostrojone na podstawie wielu sugestii od różnych grup słuchaczy – zarówno tych z rynku zastosowań profesjonalnych, jak i tych słuchających muzyki dla relaksu.



HEDDphone TWO GT – teraz z najnowszymi przetwornikami

Podobnie, jak ich przeznaczony do zastosowań profesjonalnych odpowiednik, także i model TWO GT posiada autorskie przetworniki Air Motion Transformer korzystające z firmowego rozwiązania o nazwie VVT. To ostatnie oznacza, iż grubość harmonijki przetworników oraz odległość pomiędzy fałdami jest zróżnicowana i dobrana tak, aby uzyskać zamierzoną charakterystykę przetwarzania. VVT to firmowe opracowanie HEDD Audio pozwala na uzyskanie takiej charakterystyki pracy przetworników AMT, jaka najlepiej sprawdzi się dla danego zastosowania.



Należy też zaznaczyć, że w najnowszych, zastosowanych właśnie w HEDDphone TWO GT przetwornikach AMT uzyskano najniższe zniekształcenia ze wszystkich do tej pory opracowanych pełnopasmowych przetworników Air Motion Transformer. No i oczywiście dalej oferują one niezwykle szerokie pasmo przenoszenia – od 10 Hz aż do 40 kHz bez zauważalnych efektów uginania się membrany, co często bywa bolączką słuchawek z przetwornikami dynamicznymi.



Welurowe pady i niższa siła nacisku

Zmieniono także kilka detali od strony samej fizycznej konstrukcji słuchawek tak, aby uczynić ich użytkowanie w domu jeszcze wygodniejszym. Nie tylko zmniejszono siłę nacisku mechanizmu pałąka, ale teraz możemy też wybrać pomiędzy rodzajem padów – pomiędzy tymi ze skóry owczej oraz wersją pokrytą welurem. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy jeszcze lepiej dostroić charakterystykę słuchawek do naszych preferencji i oczekiwań. Nie bez znaczenia będzie także jeszcze lepszej jakości kabel, jaki dostaniemy z wersją GT. Teraz przewodniki są wykonane z miedzi o wysokiej czystości, która dodatkowo powlekana jest srebrem. Taka kombinacja podkreśli nasycenie dołu i środka pasma i zapewni też dodatkowy blask na górze.



HEDD Audio HEDDphone TWO GT dostępne są już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 11500 PLN.

































źródło: Info Prasowe - MIP