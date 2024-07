HONOR 200 z perfekcyjnym aparatem portretowym, już w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Globalna marka HONOR wprowadziła dziś do sprzedaży nową serię smartfonów HONOR 200, do której należą trzy smartfony – HONOR 200 Lite, HONOR 200 oraz dostępna po raz pierwszy w Polsce wersja HONOR 200 Pro. Urządzenia wyróżniają się swoimi możliwościami fotograficznymi oraz trybem portretowym, który powstał we współpracy z legendarnym, francuskim studiem fotograficznym Harcourt. Do stworzenia serii HONOR 200 marka nawiązała współpracę z francuskim studiem Harcourt znanym z wielu kultowych fotografii portretowych. Smartfony posiadają zaawansowaną technologię wykorzystującą sztuczną inteligencję, która potrafi wychwycić najmniejsze zmiany oświetlenia.







Dzięki temu za ich pomocą można wykonać idealne zdjęcia portretowe w każdych warunkach. W najbardziej zaawansowanym modelu – HONOR 200 Pro – za wysoką jakość fotografii odpowiada światłoczuła matryca Super Dynamic H9000 o rozdzielczości 50 MP oraz portretowy teleobiektyw o rozdzielczości 50 MP. Dodatkowo urządzenia są wyposażone w tryb portretowy HONOR AI, który wykorzystując sztuczną inteligencję zdecydowanie poprawia ustawienia i jakość wykonywanych portretów.



Wyświetlacze, które wpływają na komfort użytkowania

HONOR 200 Pro oraz HONOR 200 zostały wyposażone w wyświetlacze AMOLED, które posiadają szereg funkcji opracowanych z myślą o ludzkich potrzebach. Oba urządzenia mają wbudowaną częstotliwość modulacji PWM 3840 Hz potwierdzoną certyfikatami TÜV Rheinland Flicker Free Display Certification oraz TÜV Rheinland Full Care Display Certification, które gwarantują brak migotania. Smartfony zapewniają również dynamiczne ściemnianie ekranu, które dostosowuje się do warunków otoczenia oraz nie powoduje zmęczenia oczu. HONOR 200 Pro i HONOR 200 emitują też niewiele niebieskiego światła z myślą o komforcie użytkowania. HONOR 200 Pro został również doceniony przez niezależny ranking DXOMARK, w którym uzyskał złote wyróżnienie za swój wyświetlacz oraz technologię chroniącą oczy. Smartfon uzyskał 151 na 157 punktów zajmując pierwsze miejsce w rankingu wyświetlaczy DXOMARK w kategorii high-end oraz ósmą pozycję w globalnym rankingu DXOMARK.



3 smartfony dla różnych odbiorców

HONOR 200 Pro ma procesor Snapdragon 8s Gen 3, z taktowaniem o wartości nawet do 3 GHz oraz systemem MagicOS 8.0 z wieloma funkcjami wspieranymi przez sztuczną inteligencję. To urządzenie z wbudowanymi 12 GB pamięci RAM oraz 512 GB przestrzeni na pliki. Za długi czas działania odpowiada krzemowo-węglowa bateria o pojemności 5200 mAh.

Do sprzedaży trafiają również modele HONOR 200 oraz HONOR 200 Lite. Pierwszy z nich został wyposażony w potrójny system aparatów – szerokokątny 50 MP z przysłoną f/1,95 i OIS, teleobiektyw 50 MP z przysłoną f/2.4 i OIS oraz aparat ultraszerokokątny 12 MP. Urządzenie posiada krzemowo-węglową baterię 5100 mAh oraz 8 GB pamięci RAM i 256 GB przestrzeni na pliki.



Za robienie zdjęć w HONOR 200 Lite odpowiadają główna kamera 108 MP (f/1.75), kamera szerokokątna i głębi 5 MP, z przysłoną f/2.2 oraz 2 MP aparat makro (f/2.4). Najtańszy z wprowadzonych modeli posiada baterię 4500 mAh, 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na dane. Oba smartfony pracują na systemie MagicOS 8.0 opartym na Androidzie 14.



Dostępność

Wszystkie modele urządzeń z serii HONOR 200 są dostępne w największych polskich elektromarketach oraz u operatorów.

HONOR 200 Lite dostępny jest w sprzedaży od 4 lipca, natomiast tydzień później, 11 lipca na sklepowe półki trafią również oba pozostałe modele, czyli HONOR 200 i HONOR 200 Pro. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich konsumentów, HONOR za w ofercie na start dodatkowe urządzenia do zakupu serii HONOR 200. Oferta obowiązuje we wszystkich autoryzowanych kanałach sprzedaży do 28 lipca 2024 lub do wyczerpania zapasów.



HONOR 200 Lite jest dostępny w kolorze czarnym oraz ciemnoniebieskim w zestawie ze słuchawkami HONOR Earbuds X6 w cenie 1499 PLN.

Za smartfon HONOR 200 w kolorze zielonym lub czarnym zapłacimy 2599 PLN, a dodatkowo gratis dołączony jest smartwatch HONOR Watch 4 oraz wspomniane wcześniej słuchawki. Wartość dodatków sięga 800 PLN.

Model HONOR 200 Pro w kolorze czarnym lub białym wyceniony został na 3499 PLN – w pakiecie ze smartwatchem oraz słuchawkami, również o wartości około 800 PLN.



















źródło: Info Prasowe - HONOR