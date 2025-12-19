HONOR Magic 8 Pro i Magic 8 Lite wyznaczają nowe standardy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W czasach, gdy użytkownicy oczekują od swoich urządzeń zarówno bezkompromisowej wydajności, jak i odporności na trudy codziennego użytkowania, HONOR prezentuje dwa wyjątkowe smartfony przed ich polską premierą: HONOR Magic 8 Pro, który znalazł się w czołówce rankingu wydajności AnTuTu (listopad 2025, Chiny), oraz HONOR Magic 8 Lite, ustanawiający nowy standard certyfikowanej wytrzymałości i długiej pracy na baterii. Razem doskonale ilustrują filozofię innowacji HONOR, łącząc topową wydajność, niezawodność oraz inteligentne rozwiązania w eleganckiej, dopracowanej formie.







HONOR Magic 8 Pro - Moc flagowca potwierdzona w rankingu AnTuTu China

Dla użytkowników, którzy wymagają szybkiej, płynnej i niezawodnej pracy, HONOR Magic 8 Pro oferuje topową, długotrwałą wydajność, potwierdzoną niezależnymi testami. Według AnTuTu Benchmark V11 (Chiny, listopad 2025), urządzenie osiągnęło wynik 3 976 558 punktów, zajmując 5. miejsce wśród smartfonów z systemem Android. Wyniki te oparto na tysiącach zweryfikowanych testów przeprowadzonych w dniach 1–30 listopada 2025 r. Ponieważ urządzenie nie miało jeszcze premiery w Polsce, dane te przedstawiają stan przedrynkowy z rynku chińskiego, stanowiąc niezależny punkt odniesienia dla oceny flagowców roku 2025.



Smartfon działa w oparciu o procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform, który gwarantuje płynną pracę i oszczędne zużycie energii - zarówno podczas grania, pracy z wieloma aplikacjami, jak i tworzenia projektów kreatywnych.

Wyświetlacz LTPO OLED o przekątnej 6.71 cala obsługuje adaptacyjne odświeżanie do 120 Hz oraz osiąga szczytową jasność 6000 nitów, gwarantując świetną widoczność nawet w pełnym słońcu. Bateria 6270 mAh w technologii krzemowo-węglowej, wraz z HONOR SuperCharge (100W przewodowo, 80W bezprzewodowo), zapewnia szybkie ładowanie i całodzienną dostępność energii. Obudowa z certyfikatami IP68, IP69 oraz IP69K chroni urządzenie przed wodą i pyłem, umożliwiając pracę w najtrudniejszych warunkach.





HONOR Magic 8 Lite – Bezkompromisowa wytrzymałość i trzy dni pracy na baterii

Wprowadzając niezawodność klasy flagowców do średniej półki, HONOR Magic 8 Lite zapewnia wyjątkową wytrzymałość potwierdzoną niezależnymi certyfikatami oraz rekordową pojemność baterii. Urządzenie zdobyło SGS 5-Star Comprehensive Reliability oraz jako pierwsze w branży SGS Triple Resistant Premium Performance, które potwierdzają odporność na upadki, kurz i wodę. Posiada także certyfikaty IP66, IP68 oraz IP69K, w tym ochronę przed strumieniami gorącej wody pod wysokim ciśnieniem.



Dzięki technologii HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop oraz hartowanemu szkłu, urządzenie wytrzymuje upadki z wysokości do 2.5 metra na twardą nawierzchnię. Bateria 7500 mAh w technologii krzemowo-węglowej umożliwia do 3 dni pracy na jednym ładowaniu i zachowuje ponad 80% pojemności po 1000 cyklach ładowania. Dzięki 66W HONOR SuperCharge naładowanie jest szybkie, a tryb Ultra Power Saving Mode pozwala na aż 60 minut rozmów przy zaledwie 2% poziomie baterii. Ekran OLED 6.79 cala o rozdzielczości 1,5K oferuje odświeżanie do 120 Hz, szczytową jasność 6000 nitów oraz zaawansowane rozwiązania dbające o komfort oczu - w tym dynamiczne przyciemnianie obrazu oraz redukcję emisji światła niebieskiego.



Polska premiera – styczeń 2026

Premiera HONOR Magic 8 Pro i HONOR Magic 8 Lite w Polsce odbędzie się w styczniu 2026 r.. Wydarzenie to potwierdza zaangażowanie marki HONOR w tworzenie smartfonów o długiej żywotności - zoptymalizowanych pod kątem wydajności, wzmocnionych pod kątem wytrzymałości i zaprojektowanych tak, by służyły niezawodnie przez lata. HONOR wierzy, że nowoczesny smartfon powinien być zaufanym towarzyszem codziennej pracy, kreatywności i rozrywki, łącząc moc, odporność i inteligencję w jednym, eleganckim urządzeniu.





























źródło: Info Prasowe - HONOR