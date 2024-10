HONOR Magic7 wprowadzi autopilota AI dla urządzeń mobilnych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Globalna marka technologiczna HONOR ogłosiła, że jej nadchodząca seria smartfonów Magic7 będzie zasilana przez rewolucyjną platformę mobilną Snapdragon 8 Elite firmy Qualcomm Technologies. Podczas Snapdragon Summit 2024, HONOR ujawnił swoje plany rozwoju ekosystemu opartego na sztucznej inteligencji. Na scenie, HONOR zaprezentował przełomowe funkcje sztucznej inteligencji, które pojawią się w nadchodzących urządzeniach, w tym innowacyjną i pierwszą w branży funkcjonalność AGENT AI na urządzeniu dla otwartego ekosystemu oraz pierwsze renderowanie grafiki NPU w czasie rzeczywistym dla gier mobilnych. Firma zaprezentowała również, jak będzie wyglądał jej nowy flagowiec.







Autopilot AI dla urządzeń mobilnych: Pierwszy w branży AGENT AI dla otwartego ekosystemu

Nadchodzące urządzenia z systemem MagicOS 9.0 zadebiutują z pierwszym w branży AGENTEM AI na urządzeniu dla otwartego ekosystemu. Dzięki AGENTOWI AI można np. zamówić jedzenie na wynos za pomocą prostego komunikatu tekstowego lub głosowego. Za naszą zgodą może on uczyć się nawyków użytkowników, aby podejmować inteligentne decyzje, na przykład może zrozumieć, czy użytkownik woli kawę z mlekiem kokosowym i zamówić odpowiedni napój.



Może również znaleźć i anulować niechciane subskrypcje w różnych aplikacjach za pomocą prostego polecenia, przełamując granice między aplikacjami i usługami. AGENT AI może pomóc w szerokim zakresie zastosowań, w tym w planowaniu podróży, rezerwacji biletów, planowaniu kalendarza, zarządzaniu powiadomieniami, przesyłaniu plików między aplikacjami i nie tylko. AGENT AI, który zostanie uruchomiony na MagicOS 9.0, zapewnia niezrównaną wygodę i zapoczątkowuje erę Autopilota AI.



Sprzęt oparty na AI: generatywna sztuczna inteligencja w grach zasilana przez obliczenia NPU i znajdująca się bezpośrednio w urządzeniu

Nadchodzące smartfony z serii Magic7 po raz pierwszy wprowadzą do gier generatywną sztuczną inteligencję opartą na obliczeniach NPU. Nowa seria wprowadzi pierwsze w branży renderowanie grafiki AI w czasie rzeczywistym dla gier mobilnych. W porównaniu do innych smartfonów, rozwiązanie HONOR zmniejsza obciążenie GPU, prowadząc do niższych temperatur urządzenia i lepszych wrażeń z gry przy wyższej jakości obrazu.



Płynna sztuczna inteligencja: MagicRing wzmacniający ekosystem Snapdragon

Podczas całego pokazu HONOR zademonstrował, w jaki sposób współpracuje z Qualcomm Technologies w celu zdefiniowania ekosystemu AI-first, mającego na celu zrewolucjonizowanie doświadczeń użytkowników w zakresie łączności, interakcji i wydajności. HONOR pokazał, jak jego technologia MagicRing wzmacnia ekosystem w szeregu produktów, aplikacji i usług.



MagicRing ułatwia korzystanie ze sztucznej inteligencji na wielu urządzeniach dzięki bezpiecznemu i płynnemu przepływowi usług i informacji między urządzeniami. Na przykład, podczas korzystania z systemu Windows na Snapdragonie, Cocreator pozwala użytkownikom tworzyć szczegółowe grafiki z prostych rysunków. Dzięki MagicRing użytkownicy mogą płynnie uzyskać dostęp do Cocreator na swoim HONOR MagicPad 2, rysując arcydzieła AI za pomocą Magic Pencil. Mogą również korzystać z gumki AI HONOR Magic V3 na HONOR MagicBook Art 14, aby doświadczyć wygody mobilnej sztucznej inteligencji na wszystkich swoich urządzeniach.



Wyposażone w Snapdragon 8 Elite i MagicOS 9.0, premierowe urządzenia mają zapoczątkować nową erę Autopilota AI dzięki intuicyjnemu AGENTOWI AI. Nadchodzące urządzenie po raz pierwszy wprowadzi generatywną sztuczną inteligencję do gier opartych na obliczeniach NPU. Więcej informacji będzie można uzyskać podczas chińskiej premiery serii HONOR Magic7, która odbędzie się 30 października 2024 roku.





















źródło: Info Prasowe - HONOR