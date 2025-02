HONOR ożywia stare zdjęcia Manchesteru United

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Globalna marka technologiczna HONOR ogłosiła współpracę z klubem piłkarskim Manchester United, aby upamiętnić 115. rocznicę pierwszego meczu na stadionie Old Trafford. W ramach tego projektu wykorzystano najnowszy flagowy smartfon HONOR Magic7 Pro, wyposażony w procesor Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, dzięki któremu odnowiono historyczne zdjęcia legendarnego „Teatru Marzeń”. Od 1910 roku stadion był świadkiem niezliczonych niezapomnianych chwil, a teraz technologia AI marki HONOR przenosi te cenne wspomnienia w XXI wiek, poprawiając ich szczegółowość i jakość.







Archiwalne zdjęcia w nowym świetle

Opracowana przez markę HONOR funkcja AI Upscale to innowacyjne narzędzie umożliwiające odrestaurowanie uszkodzonych lub wyblakłych zdjęć portretowych. Eliminuje ona zadrapania, zwiększa rozdzielczość i poprawia wyrazistość obrazów. Dzięki tej technologii w HONOR Magic7 Pro udało się przywrócić i udoskonalić ponad 40 zdjęć z archiwów Old Trafford, przekształcając historyczne fotografie w dopracowane obrazy na miarę współczesności.



„Te odrestaurowane fotografie stanowią nieoceniony wkład w historię Manchesteru United, ukazując pierwsze chwile stadionu w znacznie lepszej jakości. AI Upscale od HONOR to prawdziwa magia – to jak cofnięcie się w czasie, aby na nowo przeżyć te wyjątkowe momenty. Fani klubu mogą teraz zobaczyć i poczuć atmosferę pierwszego meczu z 1910 roku jak nigdy dotąd. Nie mogliśmy sobie wyobrazić lepszego sposobu na uczczenie 115-lecia tego wydarzenia” - mówi Jason Leach, historyk klubu Manchester United.



„Old Trafford to symbol tradycji i doskonałości, dlatego cieszymy się, że nasza technologia AI wspierana przez procesor Snapdragon 8 Elite może odegrać rolę w zachowaniu jego dziedzictwa poprzez partnerstwo klubu z Qualcomm Technologies. AI Upscale w HONOR Magic7 Pro to nie tylko ulepszanie zdjęć, ale prawdziwe przywracanie wspomnień. Wierzymy, że sztuczna inteligencja może być potężnym narzędziem do zachowania dziedzictwa kulturowego, a ten projekt jest doskonałym przykładem jej potencjału. Jesteśmy podekscytowani, że fani będą mogli zobaczyć te odrestaurowane zdjęcia i odkryć historię Old Trafford na nowo” - mówi Wei Luo, Chief of Imaging Department w HONOR.



























źródło: Info Prasowe - HONOR