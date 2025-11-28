HONOR ogłasza wielkie promocje na Black Friday

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najbardziej wyczekiwane zakupowe wydarzenie roku właśnie się rozpoczęło. HONOR ogłasza promocję Black Friday, obejmującą największe rabaty na swoje najpopularniejsze i najbardziej innowacyjne urządzenia. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie konsumentów na technologię premium w wyjątkowej cenie, HONOR udostępnia swoje najnowsze smartfony w bardziej przystępnych ofertach niż kiedykolwiek wcześniej. Przez ograniczony czas klienci będą mogli kupić flagowe urządzenia - w tym HONOR Magic V5 oraz HONOR 400 Pro - w najbardziej konkurencyjnych cenach w historii. To idealna okazja, by wymienić swój sprzęt na nowszy lub zakupić prezent świąteczny, który z pewnością zrobi wrażenie. Promocje obejmują cenione portfolio HONOR - od składanych smartfonów, przez wszechstronne tablety, po wydajne i trwałe telefony.







HONOR Magic V5: Składany smartfon w nowej odsłonie

HONOR Magic V5 redefiniuje relację użytkownika z urządzeniem, płynnie łącząc wygodę ekskluzywnego smartfona z możliwościami kompaktowego tabletu. To składany telefon bez kompromisów, stworzony do codziennego użytkowania.

Rewolucyjny projekt powstał dzięki precyzyjnym pracom inżynieryjnym, osiągając niezwykle smukłą i lekką konstrukcję, która doskonale leży w dłoni. Wydajność zapewnia przełomowa bateria krzemowo‑węglowa, gwarantująca całodzienną pracę dwóch ekranów i funkcji flagowca. Dla osób, które chcą korzystać z kilku aplikacji jednocześnie, tworzyć i konsumować treści na dużym ekranie - Magic V5 pozostaje najlepszym wyborem. W ramach oferty Black Friday HONOR Magic V5 jest dostępny na HONORSTORE.pl w cenie 7399 PLN.



HONOR 400 Pro: Flagowa fotografia i niezrównana trwałość

Dla użytkowników oczekujących najwyższej jakości mobilnej fotografii bez utraty odporności na trudne warunki, HONOR 400 Pro jest urządzeniem bez konkurencji. Wyposażony w imponujący aparat 200MP Ultra‑Clear z funkcją AI rejestruje każdy moment z oszałamiającą ostrością i szczegółowością, a ultra‑jasny wyświetlacz 5000 nitów pozostaje perfekcyjnie widoczny nawet w ostrym słońcu. Piękno tego flagowca idzie w parze z jego wytrzymałością - posiada certyfikat IP69 i IP68 w zakresie odporności na wodę i pył oraz prestiżowy certyfikat SGS 5‑star obejmujący odporność całego urządzenia na upadki. HONOR 400 Pro został stworzony, by przetrwać wstrząsy, zachlapania i niespodziewane sytuacje codziennego, aktywnego życia. W ramach oferty Black Friday HONOR 400 Pro jest dostępny na HONORSTORE.pl w cenie 2599 PLN. Dodatkowo kupując urządzenie można otrzymać Etui ochronne HONOR CHOICE do HONOR 400 Pro w zestawie.



HONOR Magic 7 Lite: Stworzony do ekstremalnej wytrzymałości

HONOR Magic 7 Lite zaprojektowano dla użytkowników, którzy potrzebują telefonu odpornego na wymagające i nieprzewidywalne warunki. Oferuje on pełną odporność na upadki z wysokości 2 metrów oraz potrójne uszczelnienie wodoodporne, chroniące przed wypadkami dnia codziennego. Jego wydajność dorównuje trwałości - działa bez zarzutu nawet w ekstremalnych temperaturach od ‑30°C do 55°C. Całość zasila ogromna bateria 6600 mAh, która zapewnia wyjątkową wytrzymałość, pozwalając pracować od pierwszego zadania rano po ostatni stream w nocy. W ramach oferty Black Friday HONOR Magic 7 Lite jest dostępny na HONORSTORE.pl w cenie 999 PLN. Dodatkowo kupując urządzenie można otrzymać HONOR CHOICE Earbuds X7i w zestawie.



Jeszcze więcej niesamowitych ofert

Promocje Black Friday obejmują szeroką gamę produktów HONOR:

HONOR Magic V3 w cenie 4999 PLN, w zestawie z HONOR CHOICE Headphones Pro.

HONOR Magic 7 Pro w cenie 3499 PLN, w zestawie z HONOR CHOICE Earbuds X7i.

HONOR 400 Lite w cenie 899 PLN, w zestawie z HONOR CHOICE Earbuds X7i.

HONOR Pad V9 w cenie 1799 PLN, w zestawie z HONOR CHOICE Headphones Pro.

HONOR Pad 10 w cenie 1499 PLN, w zestawie z HONOR CHOICE Tablet Pencil.

























