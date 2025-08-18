HP OMEN i HyperX - więcej możliwości intensywniejszej rozgrywki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas konferencji HP Level Reforge, HP prezentuje najnowsze urządzenia OMEN i HyperX. Rozwiązania wspierane przez sztuczną inteligencję zostały, stworzone z myślą o twórcach i graczach, którzy chcą doświadczać pełni wrażeń w każdej sesji. Gracze komputerowi nieustannie podnoszą poprzeczkę swoich oczekiwań wobec sprzętu, od wydajności po możliwość indywidualnych konfiguracji. Osiemdziesiąt pięć procent graczy twierdzi, że wysoka liczba klatek na sekundę (FPS) jest niezwykle ważna dla ich wrażeń, a 76% jest bardziej skłonnych do zakupu produktów marek oferujących możliwości personalizacji. Obserwując zainteresowanie konsumentów nowymi rozwiązaniami gamingowymi od HP podczas tegorocznych targów: CES i HP Amplify, firma wprowadza na rynek OMEN AI w większej liczbie urządzeń, w tym w nowym komputerze stacjonarnym OMEN MAX 45L i najnowszej spersonalizowanej linii audio HyperX.







Wzrost wydajności

Gracze oczekują najwyższej wydajności, aby zachować konkurencyjność, ale osiągnięcie tego nie zawsze jest łatwe. Chociaż 96% graczy twierdzi, że maksymalizacja wydajności jest ważna, tylko 28% uważa, że ich obecny komputer spełnia ich wymagania podczas grania. W związku z tym firma HP opracowała innowacyjne rozwiązania gamingowe, które zapewniają m.in. wysoką wydajność i inteligentną optymalizację systemu, która dostosowuje się w czasie rzeczywistym. Dzięki temu gracze mogą grać szybciej, płynniej i dłużej bez żadnych zakłóceń.





OMEN MAX 45L: Opatentowane chłodzenie, ekstremalna wydajność

Komputer gamingowy OMEN MAX 45L na nowo definiuje możliwości komputerów stacjonarnych do gier i jest przeznaczony dla graczy pragnących elitarnej wydajności, pełnej kontroli i łatwej rozbudowy. Nowy OMEN łączy najnowocześniejszą architekturę z unikalnym designem, w którym priorytetem są:

• Rozgrywki na najwyższym poziomie i tworzenie zaawansowanych treści możliwe dzięki najnowocześniejszym komponentom, w tym procesorze AMD Ryzen 9 9950X3D i karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 5090, które zapewniają bezkompromisową wydajność.

• Gwarancja spokoju pod presją dzięki opatentowanej technologii OMEN CRYO CHAMBER, pierwszej w branży technologii, która pobiera świeże, zimne powietrze z zewnątrz obudowy w celu izolacji i chłodzenia procesora, zapewniając obniżenie temperatury przy pełnym obciążeniu o 7.5°C, co pozwala zachować wydajność nawet podczas intensywnych sesji.

• Maksymalizacja przepływu powietrza dzięki specjalnej konstrukcji. Obudowa z podwyższonymi stopkami, otwartymi otworami wentylacyjnymi w dolnej części i wentylowanymi gniazdami PCI poprawia chłodzenie procesora graficznego nawet o 2°C i zwiększa ogólną wydajność termiczną, zapewniając wysoką wydajność systemu.

• Maksymalizacja mocy i kontroli dzięki pierwszemu w pełni modułowemu zasilaczowi OMEN o mocy 1200 W, wyposażonemu w konfigurowalne krzywe wentylatora, wbudowany tryb czyszczenia i monitorowanie w czasie rzeczywistym za pośrednictwem OMEN Gaming Hub.



OMEN MAX 35L: wszechstronna moc, dyskretny styl

W nowej ofercie OMEN oprócz OMEN MAX 45L znajdują się również dwa odświeżone desktopowe komputery gamingowe OMEN 35L, zaprojektowane z myślą o graczach, którzy oczekują wysokiej wydajności i elastyczności w stylistyce dopasowanej do ich gustu.



Najnowszy OMEN 35L obsługuje procesory AMD Ryzen 9 9950X3D i karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5090, oferuje lepszą wydajność termiczną i ten sam modułowy zasilacz o mocy 1200 W, co OMEN MAX 45L. Dla tych, którzy preferują bardziej minimalistyczną lub formalną aranżację miejsca pracy, nowy OMEN 35L Stealth Edition oferuje te same wysokiej klasy komponenty wewnętrzne co OMEN 35L w całkowicie czarnej obudowie bez podświetlenia RGB.



Stealth Edition jest również oficjalnym komputerem League of Legends Esports i VALORANT Champions Tour, co dowodzi, że sprzęt gamingowy wysokiej jakości nie musi rzucać się w oczy. Ta specjalna edycja komputera jest najnowszym przykładem strategicznego sojuszu HP z Riot Games, ogłoszonego po raz pierwszy w 2024 roku. W ramach współpracy OMEN i HyperX wspierają najważniejsze wydarzenia e-sportowe, takie jak te związane z League of Legends i VALORANT, wykorzystując technologię HP jako podstawę doświadczenia rywalizacji.





Personalizacja kluczem do zwycięstwa

85% graczy zależy na dostosowaniu wyglądu swojego sprzętu, a 69% niepokoi się o długość działania baterii w bezprzewodowych zestawach słuchawkowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o wyraźną komunikację podczas rozgrywek, czy tworzenie treści z profesjonalną jakością dźwięku, gracze oczekują peryferiów, które odzwierciedlają ich styl i oferują najwyższą wydajność. Dlatego firma HP rozszerza ofertę HyperX o nowy sprzęt, w którym na pierwszym planie znajduje się personalizacja, jakość dźwięku i komfort użytkowania.



Zestawy słuchawkowe HyperX Cloud: stworzone z myślą o wytrzymałości, zaprojektowane po to, aby grać

Zestaw słuchawkowy HyperX Cloud Alpha 2 Wireless, stworzony z myślą o długich sesjach i pełnej kontroli nad konfiguracją, zapewnia profesjonalną jakość dźwięku, niezrównaną wytrzymałość. Oferuje także pierwszą, w bezprzewodowych zestawach słuchawkowych do gier, stację bazową RGB firmy HP z możliwością przeprogramowania.

• Dłuższa gra dzięki baterii wystarczającej aż na 250 godzin pracy w trybie 2.4 GHz i pozostanie w kontakcie dzięki jednoczesnym połączeniom bezprzewodowym między komputerem do gier a telefonem

• Doskonała jakość dźwięku dzięki 53-milimetrowym przetwornikom dwukomorowym i udoskonalonemu profilowi akustycznemu, zapewniającym immersyjny dźwięk o wysokiej czystości

• Komfort użytkowania dzięki poduszkom nausznym z pianki z pamięcią kształtu, oddychającym materiałom i lekkiej, wzmocnionej stalą ramie

• Wygoda dzięki nausznikom z pianki z pamięcią kształtu, oddychającym materiałom i lekkiej, wzmocnionej stalą ramie.

• Personalizowane doświadczenia z rozgrywek dzięki oprogramowaniu HyperX NGENUITY 11, które umożliwia zaawansowane dostrajanie dźwięku, efekty świetlne i dostosowanie sterowania do stylu gry.



Podobnie jak model Alpha, nowy zestaw HyperX Cloud Flight 2 zapewnia możliwości personalizacji dzięki pełnym panelom RGB, zdejmowanym nakładkom na nauszniki i długiej żywotności baterii, niezależnie od tego, czy jest używany na komputerze, konsoli PlayStation, czy urządzeniu mobilnym. Oficjalny zestaw HyperX CloudX Flight z licencją Xbox zapewnia dodatkową kompatybilność dla graczy korzystających z konsoli Xbox.





Mikrofony HyperX: moc studia połączona z prostotą

Niezależnie od tego, czy gracze streamują, nagrywają czy tworzą, HyperX FlipCast zapewnia im najwyższą jakość dźwięku. Jako najbardziej wszechstronny mikrofon w ofercie HyperX, FlipCast obsługuje zarówno złącza USB, jak i XLR, umożliwiając twórcom różnorodne sposoby nagrywania w studyjnej jakości, która dostosowuje się do ich sprzętu.

• Studyjna jakość dźwięku dzięki dynamicznej kapsule mikrofonowej dostrojonej pod kątem czystości i eliminacji szumów tła.

• Precyzyjnie dostosowane ustawienia w czasie rzeczywistym dzięki charakterystycznym elementom gamingowym, takim jak fazowany miernik poziomu wejściowego, funkcja wyciszania jednym dotknięciem oraz wielofunkcyjne pokrętło umożliwiające szybką regulację podczas sesji na żywo.

• Spersonalizowane wrażenia dzięki oprogramowaniu HyperX NGENUITY, które pozwala dostosować pierścień LED RGB i odblokować uproszczone narzędzia na poziomie profesjonalnym, z których może korzystać każdy, takie jak redukcja szumów AI, kompresor i limiter.



Ofertę peryferiów uzupełnia mikrofon HyperX SoloCast 2, który zapewnia usprawniony dźwięk i wielofunkcyjność w kompaktowej obudowie dla codziennych użytkowników. Dzięki wbudowanemu uchwytowi antywstrząsowemu, piankowemu filtrowi pop i ulepszonym programowo elementom sterującym jest to mikrofon typu plug-and-play, który wykracza poza swoje rozmiary i jest idealny dla graczy, którzy chcą uzyskać doskonałą jakość dźwięku bezpośrednio po wyjęciu z pudełka.



Ceny i dostępność

• OMEN MAX 45L ma być dostępny na hp.com we wrześniu w cenie wyjściowej 13999 PLN

• OMEN 35L ma być dostępny na hp.com we wrześniu w cenie wyjściowej 8999PLN (w planach także jeszcze w tym roku dostępność OMEN 35L Stealth Edition).

• Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy HyperX Cloud Alpha 2 ma być dostępny na hp.com we wrześniu w cenie wyjściowej 1269 PLN

• Zestaw słuchawkowy HyperX Cloud Flight 2 ma być dostępny na hp.com w listopadzie w cenie wyjściowej 559 PLN

• Mikrofon HyperX FlipCast ma być dostępny na hp.com w październiku w cenie wyjściowej 999 PLN

• Mikrofon HyperX SoloCast 2 ma być dostępny na hp.com we wrześniu w cenie wyjściowej 249 PLN































źródło: Info Prasowe - HP