HP prezentuje odświeżone wersje notebooków Pavilion

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma HP ogłosiła aktualizacje swojej linii produktów Pavilion, które nie tylko zachwycają designem, ale również zostały zaprojektowane z myślą o podkreśleniu działań firmy HP na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości. Laptopy HP Pavilion 13, HP Pavilion 14 i HP Pavilion 15 mogą pochwalić się nowym, progresywnym wzornictwem i są pierwszymi laptopami konsumenckimi oferowanymi przez HP z procesorami Intel Core 11. generacji z grafiką Intel Iris Xe. To także pierwsze notebooki konsumenckie HP, w których zastosowano tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu oraz materiały wyprodukowane z plastiku wyłowionego z oceanu.







Najnowsze komputery Pavilion są inspirowane sztuką. Dzięki czystym liniom i rzeźbiarskim elementom z atrakcyjnymi krawędziami w kształcie klepsydry, użytkownicy mogą łatwo otworzyć urządzenie ze wszystkich trzech stron. W ramach przeprojektowania serii Pavilion, urządzenia te mają gładką metalową obudowę 3D, która eliminuje linie podziału na urządzeniu, zapewniając elegancki, czysty wygląd i dotyk. Pavilion 15 ma stosunek ekranu do obudowy (screen-to-body ratio - STBR), na poziomie 86%, a we wszystkich trzech urządzeniach postawiono na smuklejszą konstrukcję, dzięki mniejszym wymiarom x/y (szer. / wys.). Wyświetlacze mają trójstronną ramkę z mikro-krawędziami - Pavilion 13 będzie dostępny z ekranem o rozdzielczości Full HD lub Ultra HD, natomiast Pavilion 14 i Pavilion 15 z panelami HD lub Full HD.



Niezależnie od tego, czy uczestniczą w zajęciach online, czy przesyłają strumieniowo najnowsze wydarzenia, komputery Pavilion oferują najlepszą w swojej klasie produktywność mobilną i bogate, wciągające efekty wizualne dzięki nowym procesorom Intel Core 11. generacji z grafiką Intel Iris Xe. Pavilion 14 i Pavilion 15 opcjonalnie będą wyposażone w kartę graficzną NVIDIA GeForce MX450, a Pavilion 15 będzie również oferował opcjonalne procesory mobilne AMD Ryzen z serii 4000.



Ceny i dostępnośći:

• HP Pavilion 13 będzie dostępny w październiku, w cenie od 679.99 USD.

• HP Pavilion 14 będzie dostępny w październiku, w cenie od 579.99 USD.

• HP Pavilion 15 będzie dostępny w październiku, w cenie od 599.99 USD, za model z procesorem AMD.



























Źródło: Info Prasowe / HP