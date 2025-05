HUAWEI FreeBuds 6 – mocniejszy bas, bezstratna jakość dźwięku

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HUAWEI wprowadza na polski rynek HUAWEI FreeBuds 6 – pierwsze otwarte słuchawki douszne marki z podwójnymi przetwornikami, które zapewniają czyste tony wysokie, precyzyjny środek i głęboki bas. Dzięki technologii wychwytującej głos i zaawansowanemu systemowi redukcji szumów eliminującemu hałas do 95 dB, możliwe jest prowadzenie wyraźnych rozmów nawet w głośnym otoczeniu. Wytrzymała bateria i ergonomiczna konstrukcja pozwalają na 6 godzin ciągłego, komfortowego słuchania muzyki. Dodatkowo, słuchawki te można połączyć z dwoma urządzeniami i swobodnie przełączać się między nimi. HUAWEI FreeBuds 6 współpracują zarówno z Windowsem, iOS, jak i Androidem.







Podróż w świat zachwycającego dźwięku

HUAWEI FreeBuds 6 zostały stworzone z myślą o tych, którzy pragną doświadczać dźwięku w jego najczystszej formie. Dzięki nowemu bezstratnemu kodekowi L2HC 4.0, maksymalna prędkość transmisji wzrosła z 990 kbps w poprzednim modelu do imponujących 2.3 Mbps. To najszybsza transmisja w historii słuchawek tego typu, pozwalająca cieszyć się wiernie odzwierciedlonym dźwiękiem w jakości 48 kHz / 24 bit. To także pierwsze otwarte słuchawki douszne z podwójnymi przetwornikami, które zapewniają zarówno czyste i precyzyjne tony wysokie i średnie, ale też mocny bas. Ich konstrukcja wykorzystuje technologię New Bass Turbo 2.0, która minimalizuje wycieki niskich częstotliwości i poprawia wentylację, co przekłada się na dynamiczne i mocne brzmienie.



Aby dostosować dźwięk do potrzeb użytkownika, HUAWEI FreeBuds 6 wyposażono w adaptacyjny korektor, który automatycznie analizuje kształt ucha, poziom głośności i sposób noszenia słuchawek. Inteligentny algorytm dynamicznie dostosowuje ustawienia, podbijając niskie częstotliwości (50 Hz – 2 kHz) nawet o 5 dB. A dzięki strojeniu przez profesjonalnych akustyków, każda nuta i melodia brzmią dokładnie tak, jak powinny – realistycznie i głęboko. Tę bezkompromisową jakość dźwięku potwierdza certyfikat Hi-Res Audio Wireless.



Odcinają od hałasu

HUAWEI FreeBuds 6 wyposażono w zaawansowany system aktywnej redukcji szumów (ANC) wspierany przez algorytm kompensacji AI oraz technologię wykrywania głosu. System ten eliminuje do 95 dB hałasu otoczenia podczas rozmów, nawet przy prędkości wiatru do 8 m/s, co gwarantuje krystalicznie czyste rozmowy w każdych warunkach. Słuchawki idealnie sprawdzą się podczas jazdy komunikacją miejską, podróży służbowej czy jazdy na rowerze. System trzech mikrofonów z redukcją szumów wiatru zapewnia wyraźne rozmowy telefoniczne i wideokonferencje, a ultrastabilna technologia Bluetooth gwarantuje niezawodne połączenie nawet w dużych przestrzeniach – takich jak mieszkanie czy biuro. Można swobodnie odejść od telefonu do innego pomieszczenia i nadal cieszyć się rozmowami lub muzyką.



Lekkość słuchania

HUAWEI FreeBuds 6 wyróżniają się unikalnym designem inspirowanym kroplą oraz ergonomiczną konstrukcją opracowaną na podstawie analizy ponad 10 000 modeli uszu. W porównaniu do poprzedniego modelu są 9% lżejsze i 12% mniejsze, co sprawia, że używanie ich jest jeszcze wygodniejsze. Dodatkowo, w zestawie znajdują się nowe nakładki douszne, które zapewniają jeszcze lepsze dopasowanie do uszu. Dzięki temu można cieszyć się wygodą noszenia nawet przez długie godziny. Natomiast certyfikat szczelności IP54 oznacza możliwość korzystania ze słuchawek bez obaw o zachlapanie czy pot podczas intensywnych aktywności.



Ulubiona muzyka przez wiele godzin

Funkcja sterowania ruchem głowy pozwala jeszcze łatwiej zarządzać odtwarzaniem muzyki czy odbieraniem połączeń – wystarczy delikatny ruch głową. HUAWEI FreeBuds 6 zapewniają też energię na cały dzień odkryć. Jedno doładowanie w etui wystarcza, aby cieszyć się nawet 6 h ciągłego słuchania muzyki. A zapas energii w etui sprawia, że całkowity czas pracy słuchawek (z dala od ładowarki) wynosi aż 32 h. Co więcej, zaledwie 5 minut ładowania pozwala uzyskać dodatkowe 2.5 h odtwarzania muzyki.



Idealne połączenie z dowolnym systemem

Słuchawki można podłączyć do dwóch urządzeń jednocześnie – telefonu, tabletu, smartwatcha czy laptopa – niezależnie od ich systemu operacyjnego (Android, iOS, Windows, HarmonyOS). Przełączanie między nimi jest proste i odbywa się za pomocą jednego dotknięcia w aplikacji AI Life (na Android) lub Audio Connect (na iOS). W aplikacji dostępne są dodatkowe funkcje, takie jak lokalizowanie słuchawek, ustawienia gestów, personalizacja dźwięku i poziomu aktywnej redukcji szumów (ANC) oraz regularne aktualizacje oprogramowania. Korzystając ze smartfonów lub tabletów Huawei z EMUI 13 lub nowszym, można także skorzystać z funkcji Audio Sharing. Pozwala ona podłączyć dwie pary słuchawek Huawei do jednego urządzenia, co umożliwia dzielenie się muzyką lub filmem z drugą osobą – idealne rozwiązanie w podróży czy podczas wspólnego relaksu.



Dostępność, ceny i promocja premierowa

Sugerowana cena detaliczna HUAWEI FreeBuds 6 to 699 PLN. W okresie od 15 maja do 22 czerwca 2025 r. dostępne będą w ofercie premierowej, w ramach której ich sugerowana cena detaliczna wyniesie 599 PLN.



Słuchawki występują w 3 kolorach do wyboru: białym, czarnym oraz fioletowym, a kupić można je w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet oraz w oficjalnym sklepie huawei.pl i w Strefie Marki na Allegro. Do HUAWEI FreeBuds 6, zakupionych w tych miejscach, dodawana jest w prezencie usługa HUAWEI Loss Care, która upoważnia do wymiany zagubionej słuchawki z 50-procentowym rabatem w ciągu roku od zakupu urządzenia.











źródło: Info Prasowe - HUAWEI