HUAWEI FreeClip 2 - już w Polsce

Do Polski trafiła druga generacja HUAWEI FreeClip 2, słuchawek typu OWS (Open Wireless Stereo), które rewolucjonizują komfort noszenia przez cały dzień. Ich wyjątkowa, stylowa konstrukcja w kształcie klipsa utrzymującego się na małżowinie sprawia, że są wręcz niewyczuwalne, a jednocześnie utrzymują się stabilnie na uchu. HUAWEI FreeClip 2 sprawdzają się przy całodziennym, intensywnym użytkowaniu łącząc odporność na kurz i wodę, do 38 godzin pracy na baterii z etui ładującym oraz czysty, dynamiczny dźwięk, który pozwala pozostać w kontakcie z otoczeniem. HUAWEI FreeClip 2 wyróżniają się wyjątkowym designem, przywodzącym na myśl biżuterię nauszną, która uzupełnia codzienną stylizację. Słuchawki, dostępne są w wielu kolorach, które sprostają oczekiwaniom wielu użytkowników: niebieskim, białym, czarnym oraz różowego złota.







Niezwykła konstrukcja urządzenia składa się z trzech elementów: kulki akustycznej, która umieszczana jest wewnątrz małżowiny usznej, fasolki umieszczanej za uchem oraz łączącego oba te elementy mostka C-Bridge, wykonanego z przyjaznego dla skóry, płynnego silikonu. Stop z pamięcią kształtu zapewnia idealne dopasowanie słuchawek do uszu, co przekłada się na maksymalny komfort noszenia i mniejsze ryzyko ich zgubienia. Pojedyncza słuchawka waży zaledwie 5.1 g, zaś etui jest o 14% węższe i 17% lżejsze niż w poprzedniej generacji, dzięki czemu łatwo mieści się w kieszeni. Unikalna konstrukcja HUAWEI FreeClip 2 wygląda olśniewająco i zapewnia wyjątkowy komfort podczas noszenia, który docenią zwłaszcza osoby korzystające ze słuchawek przez wiele godzin w ciągu dnia, a także aktywne fizycznie, chcące mieć pewność, że słuchawki pozostaną na swoim miejscu podczas najbardziej wymagających ćwiczeń. Docenią je także osoby, którym trudno jest dopasować inne urządzenie tego typu.



Jeszcze lepszy dźwięk i rozmowy

HUAWEI FreeClip 2 łączą eleganckie wzornictwo z wysoką jakością brzmienia. Dzięki systemowi dźwięku przestrzennego można zanurzyć się w ulubionej muzyce czy audiobooku. 10,8‑milimetrowe przetworniki z podwójną membraną zapewniają nawet dwukrotnie większą głośność i lepszą zdolność wypierania powietrza względem pierwszej generacji tego modelu. Procesor neuronowy wspierany przez AI, o dziesięciokrotnie wyższej mocy obliczeniowej, gwarantuje czyste, detaliczne brzmienie. Te słuchawki doskonale sprawdzają się w każdej sytuacji – od towarzyszenia podczas codziennych zadań po intensywne treningi. Funkcja adaptacyjnej głośności automatycznie dopasowuje poziom dźwięku do otoczenia, czy to w cichej przestrzeni biurowej, czy w zatłoczonej komunikacji miejskiej bądź w głośnej restauracji. Zaawansowany system redukcji szumów skutecznie eliminuje niepożądane dźwięki, a funkcja poprawy jakości głosu sprawia, że rozmowy i audiobooki brzmią niezwykle wyraźnie. Pomimo otwartej konstrukcji, HUAWEI FreeClip 2 zapewniają jednocześnie prywatność odsłuchu, a wysoka odporność na pył, pot i wodę (IP57) gwarantuje niezawodne działanie podczas wymagających ćwiczeń.



Długi czas pracy i łatwa obsługa

Same słuchawki gwarantują do 9 godzin odsłuchu i do 38 godzin z etui ładującym. Jednocześnie, wystarczy 10 minut ładowania, aby cieszyć się kolejnymi 3 godzinami użytkowania. Ich obsługa jest zarazem bardzo prosta – funkcja bezdotykowego sterowania pozwala na odbieranie połączeń przytaknięciem głowy oraz ich odrzucanie ruchem przeczącym. Przesunięcie palcem po kostce znajdującej się za uchem pozwala zmienić głośność muzyki, dwa dotknięcia wstrzymują lub wznawiają odtwarzanie, a trzy dotknięcia pozwalają przejść do następnego utworu na playliście. Funkcje można dopasować w wygodnej aplikacji Audio Connect, dostępnej dla systemów Android, iOS lub EMUI. Aplikacja umożliwia korektę graficzną, dostosowując dźwięk do preferencji użytkownika czy skorzystanie z funkcji znalezienia słuchawek, jeśli któraś z nich zostanie odłożona w innym niż zazwyczaj miejscu. Słuchawki współpracują z dowolnym urządzeniem, łącząc się za pomocą Bluetooth.



Oferta premierowa

Rekomendowana cena słuchawek HUAWEI FreeClip 2 wynosi 799 zł. Z okazji premiery, kupujący mogą skorzystać z oferty premierowej i w okresie od 22 stycznia do 8 marca 2026 r. zakupić słuchawki o 100 PLN taniej, w cenie 699 PLN. Urządzenie dostępne jest w oficjalnym sklepie huawei.pl, w strefie marki na Allegro oraz u Partnerów Biznesowych firmy – operatorów sieci Plus, Play i T-Mobile oraz w sklepach sieci handlowych: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet i Komputronik.



Kupujący w sklepie internetowym huawei.pl otrzymają dodatkowe, roczne wsparcie na wypadek zgubienia słuchawki – w trakcie trwania usługi (12 miesięcy) kupujący może jednorazowo skorzystać ze zniżki 50% na zakup nowej pojedynczej słuchawki HUAWEI FreeClip 2. Podane ceny są cenami rekomendowanymi. Oferta może różnić się w zależności od kanału sprzedaży oraz może ulec zmianie. Szczegóły ofert dostępne są u Sprzedawców.





















źródło: Info Prasowe - HUAWEI