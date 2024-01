HUAWEI MatePad Pro 13.2’ debiutuje w Polsce.

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Huawei CBG Polska wprowadza na rynek nową edycję swojego flagowego tabletu MatePad Pro, tym razem w wersji z 13.2‑calowym ekranem. Powstał on z myślą o osobach kreatywnych – grafikach, fotografach czy twórcach treści do mediów społecznościowych, którzy chcą wynieść swoją produktywność na nieosiągalny dotychczas poziom. Największy tablet Huawei oferuje komfort pracy zbliżony do laptopa, wyróżnia się perfekcyjnym odwzorowaniem kolorów, płynnością działania i odłączaną klawiaturą. Jego kluczową cechą jest bezramkowy wyświetlacz OLED o przekątnej 13,2 cala, rozdzielczości 2.8K i bardzo wysokiej częstotliwości odświeżania 144 Hz. W połączeniu z ultraczułym rysikiem o ekstremalnie niskim opóźnieniu, wspieranym przez technologię NearLink, na tablecie pisze się i rysuje niemalże równie precyzyjnie, jak na papierze.







Tablet wyposażono w 13.2-calowy bezramkowy wyświetlacz OLED HUAWEI X-True Display o rozdzielczości 2880 x 1920 (2.8K) i proporcjach 3:2. Dzięki zastosowaniu ultrasmukłych ramek ekran zajmuje aż 94% powierzchni obudowy. Za płynny i w pełni realistyczny obraz odpowiada możliwość wyświetlenia 1,07 miliarda kolorów z dokładnością odwzorowania ΔE < 1 oraz częstotliwość odświeżania 144 Hz. Aby zapewnić możliwość pracy w każdych warunkach oświetleniowych, tablet charakteryzuje się maksymalną jasnością 1000 nitów i ultrawysokim kontrastem 1 000 000:1. Technologia Natural Light Sensing automatycznie dostosowuje wyświetlany obraz, aby skompensować zmiany jasności, kontrastu i kolorów. Ekran otrzymał również certyfikat TÜV Rheinland Full Care Display 3.0, który potwierdza skuteczność ochrony oczu na najwyższym poziomie w tej kategorii sprzętów. Pomimo tak dużego wyświetlacza, HUAWEI MatePad Pro 13.2" jest jednym z najcieńszych tabletów. Mierzy zaledwie 5,5 mm grubości i waży jedyne 580 g, dzięki czemu bez problemu zmieści się do plecaka czy eleganckiego etui lub torby na laptopa. Obudowa z innowacyjnego włókna szklanego sprawia, że ten sprzęt jest wytrzymały, a specjalna nanopowłoka optyczna nadaje mu metaliczny połysk.



Moc precyzji

Dzięki rysikowi HUAWEI M-Pencil (trzeciej generacji) z technologią NearLink użytkownicy mogą z łatwością rysować i robić notatki. NearLink jest nowym standardem łączności bezprzewodowej, który w porównaniu do Bluetooth czy Wi‑Fi oferuje m.in.: szybszą transmisję danych, większy zasięg, mniejsze zużycie energii oraz więcej możliwości połączeń pomiędzy urządzeniami. W dodatku rysik wykrywa ponad 10 000 poziomów nacisku, co w połączeniu z ekstremalnie niskimi opóźnieniami znacznie zwiększa precyzję pisania i rysowania. Zastosowanie tych technologii sprawia, że pismo odręczne jest bardziej czytelne, szkice bardziej realistyczne, a efekt jeszcze bardziej przypomina tradycyjne pióro lub ślad ołówka na papierze. Rysik jest wyposażony w dwa rodzaje końcówek: przezroczyste do malowania i nieprzezroczyste do notowania, zaspokajające różnorodne potrzeby twórcze. Do HUAWEI MatePad Pro 13.2" producent zapewnia bogaty ekosystem kompatybilnych aplikacji, takich jak Mojing Paint, które pozwalają tworzyć z pełną mocą.



Moc mobilności

HUAWEI MatePad Pro 13.2" zapewnia komfort pracy zbliżony do laptopa. Jest to możliwe dzięki pełnowymiarowej klawiaturze magnetycznej HUAWEI Smart Magnetic Keyboard z dużym i wygodnym touchpadem. Klawiatura wraz z rysikiem umożliwiają dopasowanie urządzenia do wykonywanego zadania, bez względu na miejsce – biuro, dom czy szkołę. Tablet wycisza także szumy i hałasy tła, poprawiając jakość prowadzonych rozmów. A przednia kamera 16 MP UHD oraz innowacyjny system anten Wi‑Fi, zapewniający lepszą jakość połączenia sprawiają, że jest to sprzęt idealny do prowadzenia spotkań online. Podczas pracy zdalnej nieoceniona może okazać się funkcja Universal Color Consistency. Zapewnia ona spójność wyświetlanych kolorów pomiędzy laptopem, tabletem oraz smartfonem, które tę opcję obsługują. Dzięki temu można w łatwy sposób rozszerzyć swój obszar roboczy, mając pewność, że na każdym urządzeniu projekt będzie wyglądał identycznie.

Z myślą o wielozadaniowości, HUAWEI MatePad Pro 13.2" umożliwia pracę na dwóch aplikacjach równocześnie. Wielkość pływających okien można dostosować do 3 różnych proporcji, ułatwiając czytanie oraz tworzenie treści. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą również efektywniej zarządzać zadaniami, takimi jak wysyłanie wiadomości e-mail, aktualizowanie arkuszy kalkulacyjnych lub prowadzenie rozmów wideo. Opracowana przez Huawei profesjonalna aplikacja Notatki integruje wiele narzędzi typograficznych, aby umożliwić użytkownikom swobodne edytowanie i sortowanie notatek. Nowy format zapisu HiNote pozwala przesyłać notatki w formie w pełni edytowalnej.



Moc dźwięku

HUAWEI MatePad Pro 13.2" został wyposażony w zestaw 4 głośników niskotonowych oraz 2 głośniki wysokotonowe, które emitują dźwięk o natężeniu nawet 82 dB. Dźwięk jest optymalizowany w oparciu o 4 tryby audio, które dopasowują się do najczęstszych scenariuszy użytkowania: edukacja, muzyka, film, gry. Rozrywką można cieszyć się przez wiele godzin dzięki nowemu, 6-warstwowemu systemowi chłodzenia, który skuteczniej rozprasza ciepło. Ulubione filmy można oglądać nawet z dala od zasilania, ponieważ pojemna bateria 10100 mAh zapewnia ilość energii wystarczającą nawet na 12 godzin odtwarzania wideo. A w razie potrzeby wystarczy 65 minut, żeby akumulator naładować do pełna przy użyciu ładowarki 88 W.



Dostępność, ceny i promocja na start

Sugerowana cena detaliczna HUAWEI MatePad Pro 13.2” z 12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej wynosi 4499 PLN. Sprzedaż regularna ruszy 19 lutego, natomiast do 18 lutego 2024 r., tablet dostępny będzie w ofercie premierowej, w ramach której pierwsi nabywcy będą mogli odebrać w prezencie klawiaturę HUAWEI Smart Magnetic Keyboard i rysik M-Pencil (trzeciej generacji) o łącznej wartości 1298 PLN.



Produkt dostępny będzie wyłącznie w oficjalnym sklepie huawei.pl, gdzie na kupujących czekają korzyści w postaci możliwości przedłużenia gwarancji o dodatkowy rok w obniżonej cenie, 20 rat z RRSO 0%, punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki, dodatkowej obniżki o wartości 50 zł dla klientów, którzy zdecydują się subskrybować newsletter, czy wreszcie szybkiej dostawy.

































Źródło: Info Prasowe - HUAWEI