Hama - mały czytnik kart SD i microSD Hama

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Karty SD są świetnym, wygodnym i niezwykle popularnym rozwiązaniem na błyskawiczne przenoszenie danych, od dłuższego czasu wypierającym chociażby pendrive’y. Jednak nie każdy komputer stacjonarny, tablet czy telefon komórkowy ma wbudowane urządzenie do ich obsługi. I tu z pomocą przychodzą różne osobne czytniki, takie jak najnowsza propozycja od niemieckiego producenta Hama. Do oferty marki właśnie dołączył czytnik kart SD i microSD z wtyczką USB-C. Poratuje nas, gdy trzeba podłączyć ten rodzaj pamięci przenośnej do komputera PC, notebooka, MacBooka, tabletu czy smartfona. Zapewni sprawny bezpośredni transfer danych w obie strony.







Urządzenie ma niewielkie wymiary i zostało utrzymane w stonowanej, szarej kolorystyce. Wykonano je z aluminium, dzięki czemu jest wytrzymałe i niestraszny mu upadek nawet z dużej wysokości. Czytnik współpracuje ze wszystkimi popularnymi i dostępnymi na rynku formatami kart SD, takimi jak SD/SDHC/SDXC oraz microSD/microSDHC/microSDXC. Gwarantuje szybkość transferu danych do 5 GB/s. Obsługuje karty pamięci o pojemności, sięgającej do 2 terabajtów. Możemy liczyć na sprawne i szybkie łączenie z urządzeniem docelowym za pomocą obustronnej wtyczki USB-C w standardzie 3.0. Dlatego nie musimy się przejmować groźbą bezpowrotnego zepsucia złącza.



Warto podkreślić, że zastosowanie elastycznych materiałów chroni kabel przed złamaniem, co kiedyś zdarzyło się chyba większości użytkownikom. Natomiast wysokiej jakości materiały i wykonanie oznaczają doskonałą jakość transmisji.



Czytnik jest odpowiedni i przetestowany pod kątem USB 3.2 Gen 1, chociaż oczywiście działa także z urządzeniami zaprojektowanymi w starszych standardach USB 3.0 i USB 2.0 Pracuje na zasadzie Plug & Play, czyli nie wymaga ręcznej instalacji sterowników ani żadnego rodzaju oprogramowania.



Producent ustalił sugerowaną cenę detaliczną tej nowości na poziomie 69 PLN.













Źródło: Info Prasowe / Hama