Hama - nowe ładowarki mini o mocy 20 i 25 W

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Producent HAMA wzbogacił swoje portfolio o kompaktowe ładowarki sieciowe ze złączami USB-C oraz Lightning (model o mocy 20 W) i samym obustronnym gniazdem USB typu C (wersja 25 W). Nie mogło w nich oczywiście zabraknąć przyspieszających proces ładowania technologii Qualcomm i Power Delivery oraz diod LED. To dalszy etap wychodzenia naprzeciw potrzebom współczesnych konsumentów, którzy w natłoku codziennych zajęć często poświęcają na naładowanie telefonu mniej niż godzinę. Szybkość jest więc priorytetem, ale nie wolno zapomnieć o uniwersalności.







Pierwsza z ładowarek ma biały kolor, oferuje maksymalną moc na poziomie 20 W i ze względu na wyjątkowo niewielkie gabaryty (szerokość 3.4 cm, wysokość 2.9 cm, głębokość 3,1 cm) zmieścimy ją w każdej kieszeni kurtki czy plecaka. Dzięki obecności obustronnego gniazda USB typu C, a także Lightning, naładujemy nią smartfony, tablety, niektóre konsole do gier, słuchawki, urządzenia z serii MagSafe, Hama MagLine oraz iPhone’y.



Warto zwrócić szczególną uwagę na współpracę z telefonami od firmy Apple, gdyż oznacza on wyjątkową oszczędność czasu ich właścicieli. Model iPhone 11 i wszystkie nowsze dzięki ładowarce mini Hama można zasilić energią do stanu 60 proc. w zaledwie pół godziny. Opisywane urządzenie przyda się w ich przypadku tym bardziej, że nie są one oferowane z ładowarkami w zestawie. Podkreślmy, że współdziała również z modelem iPhone 8.



Sprzęt dysponuje najnowszymi technologiami szybkiego ładowania - Qualcomm Quick Charge 3.0 i Power Delivery (PD) 3.0. Obie zapewniają możliwość znaczącego przyspieszenia procesu ładowania urządzenia mobilnego w zestawieniu z klasycznymi rozwiązaniami. Inteligentny zestaw chipów Power Delivery automatycznie rozpoznaje ładowane urządzenie, gwarantuje też błyskawiczne zasilanie energią (Turbo Fast Charge). Oszczędza baterię sprzętu, co skutkuje wydłużeniem jej żywotności. Zabezpiecza też ładowarkę, podłączone urządzenie i użytkownika. W efekcie całkowicie znika ryzyko nadmiernego naładowaniu, przepięcia i zwarcia, co często może oznaczać trwałe uszkodzenie akumulatora. O tym, czy podłączona ładowarka rozpoczęła już pracę powiadomi nas funkcyjna dioda LED.



Sugerowana cena detaliczna prezentowanej ładowarki wynosi 74.90 PLN.





Nowością w portfolio niemieckiej marki jest też czarna ładowarka mini o maksymalnej mocy 25 W i tych samych wymiarach. Różnica tkwi w liczbie wejść, gdy dysponuje ona samym gniazdem USB-C. Poza tym odznacza się takimi samymi funkcjonalnościami, z Power Delivery i Qualcomm na czele. Jej cenę określono na poziomie około 84.90 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / Hama