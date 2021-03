Hama - roboty sprzątające do podłóg i mycia okien

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W okresie przedwiosennym, tuż przed Wielkanocą, porządki we własnych czterech ścianach są niezbędne, ale czasami ten przykry obowiązek niestety zamienia się w katorgę i syzyfową pracę. Dopiero co odkurzymy czy zmyjemy podłogi, a rozweselone szkraby czy domowe futrzaste czworonogi mogą błyskawicznie zniweczyć efekty mozolnego sprzątania. I wszystko trzeba zaczynać od początku. Z pomocą przychodzi najnowsza technologia, jak np. zestaw robotów sprzątających ECOVACS – odkurzacz automatyczny Deebot Ozmo T8 Aivi i robot do okien Winbot 880. Zacznijmy od odkurzania. Pierwszy z robotów wykorzystuje technologią TrueMapping z detekcją laserową D-ToF, co pozwala mu na rozpoznawanie przeszkód nawet z odległości 10 metrów.







Urządzenie momentalnie i precyzyjnie skanuje całe otoczenie, tworzy mapy i planuje trasę odkurzania. Poradzi sobie też z przekroczeniem progów drzwi o wysokości do ok. 2 cm. A co kryje się za nazwą Aivi? To rozwiązanie umożliwia rozpoznanie i omijanie mnóstwa napotkanych na swojej drodze obiektów. Zapomnijmy o wciąganiu butów za sznurówki, skarpetek czy innych drobnych elementów garderoby. To ryzyko zostało zminimalizowane do 60 proc. Co więcej, miejsca w których odkurzacz napotkał przeszkody będą zapisane w jego pamięci, by na przyszłość jeszcze staranniej je wysprzątać.



W modelu Deebot Ozmo T8 Aivi nie sposób nie wspomnieć o wbudowanej kamerze, którą można uruchomić za pomocą aplikacji ECOVACS. Dzięki niej i poglądowi na żywo zyskamy pewność, że nie zostawiliśmy otwartego okna, lodówki czy włączonego żelazka. Uruchomienie kamery strzeżone jest hasłem, a dane przesyłane z robota do smartfona są zakodowane.



Ten odkurzacz samobieżny wyposażono także w funkcję mopa. Płyta mopująca przechodzi w wibracje o wysokiej częstotliwości i w ten sposób czyści podłogę. System OZMO uzupełniony jest o system stabilizacji ciśnienia. Robot tworzy podciśnienie, co znacznie ułatwia sprzątanie, a do wyboru mamy cztery poziomy przepływu wody.



Z innych cech Deebota warto wymienić: spersonalizowane planowanie sprzątania poszczególnych pokojów, automatyczne wykrywanie dywanów, możliwość ustawiania wirtualnych barier i tworzenia mapy kilku pięter w domu. Bateria pozwala na 3 godziny ciągłej pracy, co przekłada się na 300 mkw. posprzątanej powierzchni. Do stanu pełnej gotowości akumulator ładuje się w 6,5 godziny.



W zestawie nie mogło zabraknąć robota do mycia okien Winbot 880, którym można sterować za pomocą pilota. Ulepszona nawigacja WIN-SLAM 2.0. z asystentem głosowym gwarantuje, że po zakończeniu czyszczenia urządzenie wraca do punktu początkowego. Robot potrafi rozpoznać, w jaki sposób uniknąć przechodzenia przez jakiekolwiek krawędzie i ramy, co docenimy zwłaszcza w przypadku luster i ogrodów zimowych.



Robot Winbot czyści szklaną powierzchnię, wykorzystując precyzyjną czterostopniową procedurę. W ten sposób może skupić się tylko na wybranych puntach okna. Za samo mocowanie odpowiada zaawansowany system ssący. W wyjątkowej sytuacji wystąpienia przerwy w zasilaniu robot pozostaje umocowany do szklanej powierzchni dzięki wewnętrznej baterii zapasowej. Natomiast jeśli ten elektroniczny domowy pomocnik niefartownie odłączy się od szklanej powierzchni, przed upadkiem na podłogę zabezpiecza go przyssawka i lina z elastycznej oraz trwałej gumy.



Sugerowana cena detaliczna zestawu ECOVACS Deebot Ozmo T8 Aivi i Winbot 880 wynosi 3499 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / Hama