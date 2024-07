Hama Freedom Athletics II - słuchawki dla aktywnych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

To już kolejna wersja słuchawek dla sportowców, które nie są typowym modelem True Wireless, gdyż „pestki” połączone zostały cienkim kablem. I to właśnie dzięki temu przewodowi można używać ich przy uprawianiu nawet najbardziej wymagających dyscyplin sportowych, jak bieganie, jazda na rowerze, trening siłowy czy tenis ziemny. Słuchawki są lekkie (waga 12 g), zaś dzięki ergonomicznym zaczepom dobrze przylegają do małżowin usznych (mamy do wyboru silikonowe nauszniki w trzech rozmiarach: S, M i L). W efekcie nawet gdy podczas wyjątkowo gwałtownego ruchu któraś z nich wypadnie, to dzięki kablowi zawiśnie na szyi i nie spadnie na ziemię. Nie zostanie zgubiona ani się nie uszkodzi, a błyskawicznie można ją wetknąć w ucho ponownie. Całość dopełnia klips do zaczepienia pałąka do koszulki.







Długa praca bez problemów

Za połączenie z urządzeniem docelowym (smartfon, tablet czy laptop) odpowiada technologia Bluetooth w najnowszej wersji 5.3, co przekłada się w praktyce na wysoką stabilność i zasięg 10 m. Uwagę na pewno zwraca również technologia wielopunktowa, umożliwiająca podłączenie słuchawek do wielu urządzeń Bluetooth jednocześnie.



Maksymalny czas odtwarzania muzyki na w pełni naładowanej baterii wynosi 6 godz., a rozmów pół godziny krócej. Stan naładowania można sprawdzić na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi iOS i Android. Ładowanie od zera do stanu pełnej gotowości akumulatora zajmuje 2 godziny. Warto podkreślić, że po 5 minutach bezczynności słuchawki automatycznie przechodzą w tryb czuwania, oszczędzający energię (czas czuwania sięga tutaj nawet 4320 godz.).

Optymalne dopasowanie dba też o odpowiednią jakość dźwięku. Pasywna tłumienie hałasu sprawia, że można cieszyć się ulubionymi utworami bez zakłóceń.



Wygodna obsługa

W słuchawkach mobilnych Hama Freedom Athletics II nie mogło oczywiście zabraknąć zintegrowanego dookólnego mikrofonu do odbierania połączeń telefonicznych i prowadzenia rozmów. Na pałąku producent umieścił mały podłużny pilot z przyciskami do odtwarzania i pauzowania muzyki, a także regulacji głośności. Jest tam też dioda LED, informująca o tym, czy sprzęt został już sparowany. Na pilocie znajdziemy również złącze USB-C, do którego należy podłączyć dodawany do zestawu przewód (długość 65 cm) w celu zasilenia zestawu słuchawkowego energią. W naszym zasięgu jest też wydawanie słuchawkom komend głosowych poprzez asystentów Siri i Google Assistant.



Katalogowa cena słuchawek mobilnych Hama Freedom Athletics II, to 79.90 PLN.





Słuchawki mobilne Hama Freedom Athletics II, specyfikacja techniczna:

Pasmo częstotliwości: 2402-2480 MHz

Zakres częstotliwości słuchawek: 20 Hz - 20 kHz

Zakres częstotliwości mikrofonu: 20 Hz - 20 kHz

Impedancja słuchawek: 32 Ω

Impedancja mikrofonu: 2,2 kΩ

Czułość słuchawek: 96 dB +/- 3 dB

Czułość mikrofonu: -42 dB

WBCV ≥ 75mV

Do wyboru mamy dwie wersje kolorystyczne - czarną i żółtą.

































źródło: Info Prasowe - HAMA