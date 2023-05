Hama Pipe 3.0 - nowe wcielenie przestrzennego głośnika mobilnego

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Niemiecka marka rozwija swoją serię głośników bezprzewodowych, skierowanych do wymagającego, ale wstrzymującego się od szastania pieniędzmi użytkownika. Dlatego Hama Pipe 3.0 - jak sama numeracja wskazuje - to już trzecia odsłona popularnego sprzętu grającego, który swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznemu obłemu kształtowi. Zachował on swoje kompaktowe gabaryty (wysokość wynosi 20 cm, a szerokość i głębokość 7,7 cm przy 610 g wagi), dzięki czemu łatwo go chwycić w jedną dłoń. W przenoszeniu pomaga materiałowy, wystający uchwyt w formie pętelki. Urządzenie zostało utrzymane w czarnej kolorystyce, choć za sprawą iluminacji nie zawsze takie pozostaje, o czym później. Uwagę zwraca przyjemny w dotyku siateczkowy chropowaty materiał, zapobiegający palcowaniu obudowy i ślizganiu się po niej dłoni.







Model Pipe 3.0 łączy się z urządzeniem docelowym (smartfon, tablet, telewizor czy laptop) za pomocą technologii Bluetooth 5.0, co przekłada się na zasięg 10 metrów. Dysponuje 24 W mocy, co wystarczy, by odpowiednio nagłośnić kameralne przyjęcie lub pokój w domu. Wbudowana bateria litowo-jonowa o pojemności 2000 mAh pozwala na bezustanną pracę przez około 14 godzin. Czas ładowania wynosi trzy godziny, a sprzęt zasila się energią poprzez ukryte za gumową zaślepką obustronne złącze USB-C i dołączony do zestawu kabel tego samego rodzaju. O poziomie naładowania powiadomi nas funkcyjna dioda LED. Po 10 minutach bezczynności głośnik sam przechodzi w tryb uśpienia, by nie marnować energii. A gdy już całkiem jej zabraknie, zawsze alternatywą pozostaje podłączenie tradycyjnego kabla audio do zintegrowanego złącza Jack 3.5 mm.



Niewątpliwą ciekawostką jest fakt, że poprzez Bluetooth łatwo da się sparować ze sobą dwa egzemplarze opisywanego głośnika. W efekcie możemy cieszyć się podwojoną mocą i trybem stereofonicznym. Wrażenia dźwiękowe można dostosowywać do indywidualnych preferencji, naciskając przycisk wyboru jednego z trzech trybów. Korektor dźwięku potrafi ustawić głośnik na tryby: wzmocniony bas, podkreślone wysokie tony lub zrównoważony. Do obsługi całej konstrukcji służy wysokiej jakości dotykowy wyświetlacz LED, za pomocą którego wybierzemy następny lub poprzedni utwór, odtworzymy lub zatrzymamy muzykę i ustawimy pożądany tryb pracy. Za bezstopniowe sterowanie głośnością odpowiada natomiast poręczne pokrętło. Nie mogło tu oczywiście zabraknąć wbudowanego mikrofonu HD do swobodnego prowadzenia rozmów telefonicznych.



Wisienką na torcie jest 10 wbudowanych w głośnik diod RGB LED. Do dyspozycji użytkownik dostaje łącznie 10 trybów wyświetlania z rożnymi kolorami i ich dynamicznymi gradientami, z jednoczesną zmianą barw lub bez. Ulewny deszcz, zachlapanie wodą, brud, pył czy kurz? Wodoszczelność na poziomie IPX 5 sprawia, że czynniki zewnętrzne nie mają szansy zagrozić prezentowanej konstrukcji.



Głośnik Bluetooth Hama Pipe 3.0 kosztuje około 369 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / Hama