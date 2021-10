Hama WiFi - Idealna temperatura z systemem zarządzania ogrzewaniem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do oferty marki dołączyła inteligentna stacja grzewcza z dwiema głowicami termostatycznymi. Dzięki nim można łatwo wymienić dotychczasowy regulator grzejnika i ustawić indywidualną automatykę temperatury dla każdego pomieszczenia domu, pory dnia i trybu ogrzewania. Cały zestaw obsługuje asystentów głosowych i można nim sterować aplikacją w telefonie. Takie urządzenie to propozycja w sam raz na jesienne i zimowe chłodne dni. Tak samo jak dla wszystkich, którzy mają już dość ciągłej zabawy w skręcanie i odkręcanie regulatora grzejnika, w zależności od pogody oraz warunków panujących w domu. Z systemem zarządzania energetycznego Hama WiFi można zaprogramować cykle grzewcze, odpowiadające indywidualnemu przebiegowi dnia.







W ten prosty sposób można oszczędzić energię i obniżyć koszty ogrzewania poprzez np. wyłączenie ogrzewania po osiągnięciu określonej temperatury docelowej. Wystarczy wymienić wcześniejszy regulator grzejnika na termostat grzejnikowy typu Smart Home.



Na system zarządzania ogrzewaniem składa się stacja grzewcza do podłączania i sterowania dwoma dołączonymi termostatami grzejnikowymi z serii produktów Smart Home. To prosta instalacja we własnej sieci WiFi, która nie wymaga huba. Cały komplet urządzeń został utrzymany w zwartej formie i białej kolorystyce, dzięki czemu bez problemu wkomponuje się w domowy wystrój wnętrza. Głowice termostatyczne można zamontować na wszystkich popularnych grzejnikach dzięki dołączonemu adapterowi (dla Danfoss RA, RAV, Caleffi, Giacomini).



Za pomocą sterowania ogrzewaniem Smart Home i programami automatycznymi można zdefiniować indywidualne scenariusze ogrzewania i w ten sposób oszczędzić. Z dowolnego miejsca możemy np. obniżyć temperaturę gdy jesteśmy w pracy lub włączyć ogrzewanie w domu z biura tuż przed wyjściem z niego. Dzięki aplikacji Hama Smart Home, kamerze WiFi i innym produktom z tej serii zyskujemy możliwość kontrolowania swojej posiadłości, ogrodu i drzwi wejściowych z dowolnego miejsca o dogodnym czasie. Cały zestaw współpracuje z Amazon Alexa czy Google Assistant (wygodne sterowanie głosowe efektami oświetlenia sufitowego LED), a także z systemami iOS i Android.



Taki zestaw startowy da się rozbudować o dowolną liczbę inteligentnych regulatorów ogrzewania. Producent przewidział również możliwość tworzenia grup za pomocą urządzeń zintegrowanych z siecią WLAN, np. w połączeniu z czujnikiem okiennym obniżenie temperatury po otwarciu okna.



System zarządzania ogrzewaniem dysponuje też trybem zewnętrznym, automatyczną ochroną przed zamarzaniem, funkcją ochrony zaworu przed kamieniem czy wykrywaniem otwarcia okna. Wyświetlacz LED na głowicy, informujący o danej temperaturze, widoczny jest jedynie podczas pracy, a obsługuje się go pokrętłem.



W zestawie systemu zarządzania ogrzewaniem Hama znajdziemy stację grzewczą, dwie głowice termostatyczne, cztery baterie AA, dwa komplety adapterów i zasilacz z kablem micro-USB. Cena takiego kompletu, objętego dwuletnią gwarancją, wynosi 599 PLN. W dodatkową osobną głowicę zaopatrzymy się w cenie 189 PLN.





































Źródło: Info Prasowe / Hama