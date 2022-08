Hama prezentuje najnowsze nauszne słuchawki Bluetooth Freedom Lit

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Oferta sprzętu audio niemieckiego producenta bezustannie się rozszerza, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom każdego użytkownika. Dlatego w portfolio firmy HAMA pojawiły się właśnie nauszne słuchawki Freedom Lit. Do wyboru mamy trzy wersje kolorystyczne: elegancka biała z szarymi nausznikami, różowa z ciemniejszymi akcentami w tej samej barwie i kruczoczarna. Ich waga wynosi 120 g. Zacznijmy od najważniejszych informacji. Słuchawki po naładowaniu do pełna grają bezustannie przez 8 godzin. Mogą też pochwalić się wbudowanym mikrofonem, a po całkowitym naładowania maksymalny czas prowadzenia rozmów wynosi tyle samo.







Sam proces zasilania urządzenia energią zajmuje trzy godziny, co odbywa się poprzez dołączony kabelek o długości 15 cm i wbudowane złącze micro USB. Wersja Bluetooth urządzenia to 5.0, co w praktyce spokojnie oznacza 10 m zasięgu. Gdy nie będziemy chcieli czekać na naładowanie urządzenia, znajdziemy w nim też złącze Jack 3.5 mm do tradycyjnego podłączenia przewodu.



Sama konstrukcja nauszników zapewnia pasywne tłumienie szumów, by móc jak najbardziej skoncentrować się na ukochanych melodiach bez niepotrzebnych zakłóceń w tle. Niewątpliwymi atutami tej nowości produktowej jest możliwość obsługi dotykowej dzięki przyciskowi wielofunkcyjnemu, np. przyjmowanie lub odrzucanie połączeń, a także odtwarzanie lub pauzowanie utworów muzycznych. W zasięgu użytkownika jest też wygodne wydawanie komend za pośrednictwem asystentów głosowych Siri i Google, co pozwala chociażby na sterowanie głośnością.



Warto zaznaczyć, że miękko wyściełany pałąk nie uciska głowy w trakcie noszenia i gwarantuje, że słuchawki nie spadną nam nawet przy intensywnym ruchu. W każdej chwili słuchawki możemy złożyć i schować do torby, plecaka a nawet kieszeni kurtki.



Słuchawki bezprzewodowe Hama Freedom Lit wyceniono na około 99 PLN. Możemy liczyć na dwuletnią gwarancję producenta.





Słuchawki Hama Freedom Lit, dane techniczne:

Impedancja mikrofonu: 2.2 kΩ

Impedancja słuchawek: 32 Ω

WBCV ≥ 75mV

Wersja Bluetooth: 5.0

Profile kompatybilności Bluetooth: A2DP V1.3/AVRCP V1.6/HFP V1.7

Zakres częstotliwości mikrofonu: 50 Hz - 8 kHz

Zakres częstotliwości słuchawek: 20 Hz -20 kHz

Zakres fal: 2402-2480MHz

Zasięg emisji sygnału: 10 m





























Źródło: Info Prasowe / Hama