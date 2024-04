Helios - nowy najpotężniejszy superkomputer w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W Polsce zainstalowano nowy superkomputer Helios, który według teoretycznych wyliczeń będzie nowym numerem 1 w kraju pod względem mocy obliczeniowej. Superkomputer ten zainstalowano w tym samym miejscu, co dotychczasowy lider - Athena - w Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Systemy te łączy jeszcze jedna cecha wspólna - oba wykorzystują potężne i efektywne zarazem procesory AMD EPYC, choć ich liczba i generacja różnią się diametralnie. Starszy system dysponuje 96 procesorami AMD EPYC 2 generacji z 64 rdzeniami każdy, podczas gdy nowy wykorzysta aż 784 procesory AMD EPYC 4 generacji - każdy z 96 rdzeniami.







Helios ma dysponować mocą na poziomie ok. 35 PetaFlops i został skonstruowany w oparciu o platformę wykorzystaną przy budowie najpotężniejszych systemów na świecie, jak amerykański Frontier czy europejski LUMI, czyli HPE Cray EX4000 z procesorami AMD EPYC. Wynika to m.in. z innowacyjnego systemu chłodzenia cieczą, który pozwala obniżyć zużycie energii w przypadku maszyn wykorzystywanych do intensywnych obliczeń. Z kolei zaawansowana architektura AMD Zen i chipletowa konstrukcja opracowana przez AMD umożliwia tworzenie efektywnych energetycznie i kosztowo procesorów, które dysponują niedoścignioną liczbą rdzeni x86.



Helios będzie udostępniony instytucjom naukowym i prywatnym przedsiębiorstwom w Polsce, aby pomóc im w badaniach chemicznych, medycznych, materiałowych, astronomicznych czy związanych z ochroną środowiska. Partycja CPU, w której zgrupowane są ww. procesory AMD EPYC, jest przeznaczona w szczególności do tradycyjnych badań obliczeniowych, takich jak dynamika płynów, symulacje zderzeń czy symulacje związane z terapią protonową, które m.in. służą do walki z chorobami nowotworowymi.



























źródło: Info Prasowe - AMD