Hikvision rozszerza ofertę o zewnętrzne nośniki pamięci flash Hikstorage

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Hikivision rozszerza ofertę o niezawodne zewnętrzne nośniki pamięci flash marki Hikstorage do zastosowań konsumenckich. Po rozwiązania Hikivision, sięga coraz więcej przedsiębiorstw i klientów indywidualnych, ceniących sobie niezawodność i najwyższą jakość rozwiązań firmy. W związku z tym producent już od 2017 roku intensyfikuje działania również w innych sektorach rynku, tworząc ekosystem skupiony wokół pamięci masowej oraz pamięci RAM. Najnowszym dodatkiem do portfolio producenta są nośniki pamięci flash, zarówno klasy podstawowej (USB 2.0), jak i zdecydowanie wydajniejsze modele oparte o interfejs USB 3.1 - wszystkie produkowane w fabryce własnej Hikivision, gwarantującej pełną kontrolę nad jakością wytwarzanych komponentów.







Najlepszym przykładem jest flagowy USB Engine, czyli stylowy pendrive w obudowie ze stopu cynku, wyposażony w podwójny interfejs USB 3.1 typu C/typu A i oferujący transfery rzędu 540 MB/s, który usatysfakcjonuje nawet najbardziej wymagających użytkowników. Nośnik dostępny jest w czterech wersjach: 128 GB, 256 GB, 512 GB oraz 1 TB i objęty 36- miesięczną gwarancją producenta.



Użytkownicy szukający uniwersalnej pamięci flash do codziennych zastosowań, którzy oczekują wysokiej wydajności w atrakcyjnej cenie, powinni zainteresować się z kolei serią ProUSB, w ramach której Hikstorage oferuje trzy modele - M200, M200S oraz M200R.



M200 to pendrive dostępny w wariantach pojemnościowych 8 GB, 16 GB, 32 GB i 64 GB dla interfejsu USB 2.0 oraz 16 GB, 32 GB, 64 GB i 128 GB dla interfejsu 3.0. W przypadku interfejsu USB 2.0 oferuje prędkość odczytu i zapisu danych na poziomie 10-20 MB/s i 3-10 MB/s, a dla interfejsu USB 3.0 prędkości te rosną odpowiednio do 30-80 MB/s oraz 15-25 MB/s. Wszystkie warianty nośnika M200 objęte są 5-letnią gwarancją producenta.



M200S i M200R to bardziej podstawowe warianty M200, korzystające ze sprawdzonego interfejsu USB 2.0 i dostępne w wersjach 8 GB, 16 GB, 32 GB i 64 GB. M200S oferuje odczyt i zapis maksymalny na poziomie 10-20 MB/s oraz 3-10 MB/s, a w przypadku M200R jest to 15-30 MB/s i 3-15 MB/s. M200S i M200R objęte są 5-letnią gwarancją producenta.































Źródło: Info Prasowe / Hikvision