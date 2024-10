Hisense i KOMSA Poland łączą siły

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Hisense, producent wysokiej jakości sprzętu AGD i RTV, oraz KOMSA Poland podpisali strategiczną umowę partnerską na dystrybucję produktów chińskiej marki w naszym kraju. Opiekunem brandu po stronie dystrybutora został Dariusz Pajęcki, manager mający wieloletnie doświadczenie w branży IT/ICT. Hisense to obecnie najchętniej wybierana marka telewizorów w Chinach, Australii i RPA. Firma jest też drugim producentem chłodziarko-zamrażarek w Państwie Środka. W obszarze elektroniki użytkowej działa od 1969 roku, obecnie zatrudnia ponad 80000 osób i ma 12 centrów badawczo-rozwojowych na całym świecie.







Nawiązanie współpracy z Hisense to w przypadku KOMSA Poland kolejny w ostatnich miesiącach znaczący krok na drodze rozwoju portfolio produktowego i docierania do obecnych oraz nowych kontrahentów. Firma w lipcu uruchomiła bowiem zupełnie nową platformę B2B, wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom vendorów i resellerów.

















źródło: Info Prasowe - KOMSA Poland