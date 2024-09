Huawei - wielka premiera nowych smartwatchy i tabletów w Barcelonie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas uroczystej premiery w Barcelonie, Huawei CBG pokazał gamę innowacyjnych produktów, w tym nowe smartwatche oraz tablety. Najbardziej wyczekiwany był debiut piątej generacji serii inteligentnych zegarków HUAWEI WATCH GT. Portfolio marki w kategorii urządzeń ubieralnych rozszerza się także za sprawą HUAWEI WATCH D2 – smartwatcha z funkcją całodobowego pomiaru ciśnienia krwi oraz stworzonego z myślą o golfistach HUAWEI WATCH Ultimate Green. Wszystkie te urządzenia łączy idea „Fashion Edge”, dzięki której ich ponadprzeciętna funkcjonalność idzie w parze z unikalnym, stylowym wyglądem. Podczas wydarzenia zaprezentowano również tablety HUAWEI MatePad Pro 12.2’ oraz HUAWEI MatePad 12 X, wyposażone w doskonałe, matowe ekrany.







Uroczystą premierę uświetnili swoją obecnością globalni ambasadorzy produktów Huawei, czyli Sir Mo Farah i Pamela Reif. Sir Mo Farah podzielił się swoją wiedzą na temat biegania i zaawansowanych technik sportowych, a Pamela Reif skupiła się na wzornictwie zegarków i kursach fitness w usłudze HUAWEI Health+. Opowiedziała również o kampanii „Light Up Your Rings”, która wykorzystując system pierścieni aktywności oraz nagród w postaci medali, oferuje angażujące doświadczenie i pomaga ludziom prowadzić zdrowsze życie.



Nowa generacja bestsellerowych smartwatchy

Zegarki HUAWEI WATCH GT 5 debiutują w wersjach Pro i standardowych. W obu zastosowano innowacyjny system monitorowania zdrowia i aktywności fizycznej HUAWEI TruSense™, wykorzystujący udoskonalone czujniki oraz algorytmy, aby zapewnić szybsze, dokładniejsze i kompleksowe wyniki. Nowa seria to także unikalny design i poziom szczelności IP69K, precyzyjne pozycjonowanie, podgląd map na ekranie, lepsza jakość rozmów oraz możliwość odpisywania na wiadomości bezpośrednio z zegarka.



Modele Pro wyróżniają się zastosowanymi materiałami – tytanem klasy lotniczej, nanoceramiką oraz szafirowym szkłem, co czyni je bardziej wytrzymałymi na zarysowania czy korozję. Z myślą o golfistach i nurkach, zegarki HUAWEI WATCH GT 5 Pro zostały wzbogacone o nowy tryb golfowy, który obejmuje mapy ponad 15 000 pól golfowych na całym świecie, a także tryb nurkowania, umożliwiający zejście pod wodę do głębokości 40 metrów.



HUAWEI WATCH D2 – całodobowy monitoring ciśnienia tętniczego

Huawei od ponad dziewięciu lat wyznacza nowe standardy w monitorowaniu zdrowia, szczególnie w pomiarach ciśnienia tętniczego. HUAWEI WATCH D2 to znaczący krok naprzód w technologii ubieralnej, który odzwierciedla zaangażowanie Huawei w ideę „Health Forward”. Jest to bowiem pierwszy na świecie smartwatch z funkcją ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia krwi (ABPM), który uzyskał certyfikację urządzenia medycznego NMPA i MDR. Zegarek zapewnia dokładny pomiar ciśnienia krwi przez całą dobę i wykorzystuje system HUAWEI TruSense, aby zapewnić szybkie i dokładne wyniki. Za pomocą jednego dotknięcia użytkownicy mogą zmierzyć 8 wskaźników organizmu i wygenerować raport ogólnej oceny zdrowia.



Smartwatch dla golfisty

HUAWEI WATCH Ultimate Green, wykonany jest z ultrawytrzymałego stopu cyrkonu ozdobiony został ceramicznym bezelem w stylowych kolorach – zieleni i bieli. Dzięki możliwości wymiany tytanowej bransolety na pasek z materiału lub HNBR niezwykle łatwo przemienić go z męskiej biżuterii w niezawodnego towarzysza przygód. Urządzenie oferuje rozbudowany, nowy tryb golfowy, możliwość wgrywania wyznaczonych tras i podgląd map bez konieczności wyjmowania smartfonu z plecaka, a także można z nim nurkować do głębokości aż 100 metrów czy wybrać się na pieszą wędrówkę, monitorowaną przez tryb ekspedycyjny. Zegarek zapewnia do 14 dni pracy z dala od ładowarki, oferuje ponad 100 trybów sportowych i wiele funkcji monitorowania parametrów zdrowotnych. Wszystkie smartwatche Huawei są kompatybilne ze smartfonami z systemami Android i iOS, dzięki czemu ich zaawansowane funkcje dostępne są dla szerokiego grona klientów.



Nowe tablety Huawei

HUAWEI MatePad Pro 12.2 to flagowy tablet w portfolio producenta. Wyposażono go w innowacyjny, matowy wyświetlacz Tandem OLED PaperMatte o imponującej jasności maksymalnej na poziomie 2000 nitów oraz zaawansowanych technologiach antyodblaskowych. Takie połączenie gwarantuje czytelność w każdych warunkach. Tablet jest również fabrycznie wyposażony w odłączaną klawiaturę HUAWEI Glide Keyboard oraz niezwykle czuły rysik HUAWEI M-Pencil (3 generacji). Na europejskie rynki trafi także wersja urządzenia z błyszczącym ekranem.

Drugi zaprezentowany w Barcelonie model, HUAWEI MatePad 12 X, zaprojektowany został z myślą o młodszym pokoleniu. Nowy tablet charakteryzuje mieniącą się perłową powłoką.



Całkowicie metalowa obudowa urządzenia sprawia, że jest ono stylowe i wytrzymałe. Jest też dostępny w wersji z matowym wyświetlaczem PaperMatte, oferującym doskonałą jakość oglądania, pisania i dotyku, co za sprawą dostępnych w zestawie klawiatury i rysika czyni go idealnym do nauki, notowania i pracy twórczej.



19 września 2024 roku marka oficjalnie rozpoczęła akcję GoPaint Worldwide Creating Activity pod hasłem „Creative By Nature”. Od dnia inauguracji do 31 grudnia 2024 roku, miłośnicy tworzenia grafik z całego świata będą mogli dzielić się swoimi unikalnymi pracami cyfrowymi na platformie HUAWEI Community.



Ceny oraz dostępność

Każdy nabywca zegarków debiutujących 19 września 2024 r. otrzyma w prezencie 3-miesięczną subskrypcję HUAWEI Health+ o wartości 104.97 zł. Ta rozszerzona wersja aplikacji oferuje m.in. ekskluzywny dostęp do treningów i zestawów ćwiczeń przygotowanych przez światowej klasy ekspertów, planu utrzymania formy, ponad 170 relaksacyjnych utworów z Soundscape czy rozszerzonej funkcji medytacji.



HUAWEI WATCH GT 5 Pro:

• HUAWEI WATCH GT 5 Pro (42 mm) Elegant: 2399 PLN

• HUAWEI WATCH GT 5 Pro (42 mm) Active: 1799 PLN

• HUAWEI WATCH GT 5 Pro (46 mm) Elite: 1999 PLN

• HUAWEI WATCH GT 5 Pro (46 mm) Active: 1599 PLN

HUAWEI WATCH GT 5:

• HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Elegant: 1299 PLN

• HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Classic: 1199 PLN

• HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Brown: 1199 PLN

• HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Blue: 1099 PLN

• HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Active: 1099 PLN

• HUAWEI WATCH GT 5 46 mm Blue: 1199 PLN

• HUAWEI WATCH GT 5 46 mm Classic: 1199 PLN

• HUAWEI WATCH GT 5 46 mm Active: 1099 PLN



W okresie od 19 września do 27 października 2024 r., na huawei.pl oraz u Partnerów Biznesowych, wszystkie wersje HUAWEI WATCH GT 5 są dostępne w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której pierwsi nabywcy otrzymają słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i o wartości 299 zł w prezencie (lub za 1 zł). Modele HUAWEI WATCH GT 5 Pro (42 mm) Elite i Active oraz HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Brown dostarczane będą w połowie października br., w związku z czym od 19 września br. dostępne są w przedsprzedaży. Szczegółowa data rozpoczęcia dostaw tych wersji zostanie podana do wiadomości w nadchodzących tygodniach. Wersja HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Blue dostępna jest wyłącznie w sklepie producenta na huawei.pl. Smartwatche HUAWEI WATCH GT 5 będzie można nabyć w oficjalnym sklepie huawei.pl, w strefie marki na Allegro oraz u Partnerów Biznesowych firmy – operatorów sieci Plus, Play, Orange i T‑Mobile oraz w sklepach sieci handlowych: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom i Komputronik.



HUAWEI WATCH D2 - Sugerowana cena detaliczna HUAWEI WATCH D2 to 1599 PLN. Od 19 września do 27 października 2024 r. dostępny jest w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której nabywcy otrzymają w prezencie słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i o wartości 299 zł. Zegarek dostępny będzie u wybranych Partnerów Biznesowych firmy – operatora sieci T-Mobile oraz sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Komputronik oraz x‑kom, a także w oficjalnym sklepie huawei.pl i Strefie Marki na Allegro. Kupujący HUAWEI WATCH D2 otrzymają dodatkowo w prezencie usługę wymiany paska z poduszką powietrzną do mierzenia ciśnienia tętniczego ważną przez dwa lata od daty zakupu, uprawniającą do jednokrotnej wymiany paska (wartość usługi to 199 zł).



HUAWEI WATCH Ultimate Green - Rekomendowana cena detaliczna HUAWEI WATCH Ultimate Green to 3899 PLN. Od 19 września do 27 października 2024 r. dostępny jest w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której nabywcy otrzymają w prezencie słuchawki HUAWEI FreeBuds Pro 3 o wartości 799 zł. Zegarek dostępny będzie u wybranych Partnerów Biznesowych firmy – operatorów sieci Plus i Orange oraz w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Komputronik i x-kom, a także w oficjalnym sklepie huawei.pl i Strefie Marki na Allegro.



Tablety

Tablety HUAWEI MatePad Pro 12.2 i HUAWEI MatePad 12 X zadebiutują w Polsce 14 października. Polskie ceny urządzeń oraz warunki oferty sprzedażowej zostaną ogłoszone bliżej tej daty. W Barcelonie podano ich rekomendowane ceny na rynek europejski, które wynoszą odpowiednio:

HUAWEI MatePad Pro 12.2: wersja z matowym ekranem – 999 Euro, wersja z ekranem standardowym – 849 Euro,

HUAWEI MatePad 12 X: wersja z matowym ekranem – 649 Euro, wersja z ekranem standardowym – 549 Euro.



Podane ceny są cenami rekomendowanymi. Oferta może różnić się w zależności od kanału sprzedaży oraz może ulec zmianie. Szczegóły ofert dostępne są u Sprzedawców.

































źródło: Info Prasowe - HUAWEI