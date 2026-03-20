Huawei i Curve Pay - kolejne zegarki z opcją płatności zbliżeniowych

Huawei CBG Polska ogłasza rozszerzenie dostępności płatności zbliżeniowych realizowanych za pomocą usługi Curve Pay o kolejne modele smartwatchy. Funkcja, która była dostępna w Polsce od 26 lutego br. na najnowszych, sportowych zegarkach HUAWEI WATCH GT Runner 2 oraz na serii HUAWEI WATCH GT 6, od dziś dostępna jest też na modelach z serii: HUAWEI WATCH Ultimate 2, HUAWEI WATCH 5, HUAWEI WATCH GT 5 oraz HUAWEI WATCH FIT 4. Umożliwienie wygodnych i bezpiecznych płatności zbliżeniowych jest kolejnym krokiem w dążenia marki Huawei do ułatwiania codziennego życia konsumentów.







Poza samymi płatnościami z wykorzystaniem zegarka, klienci korzystający z jednego z powyższych modeli Huawei zyskują dostęp do nowych rozwiązań wewnątrz aplikacji Curve Pay:

• Zarządzania kartami w aplikacji, w tym ich natychmiastowym blokowaniem,

• Aplikacji Smart Wallet, pozwalającej klientom skonsolidować karty lojalnościowe,

• Wykrywania zdjęcia zegarka z nadgarstka, uruchamiającego wymóg podania kodu dostępu.



Zgodność ze wszystkimi systemami mobilnymi

Aplikacja HUAWEI Zdrowie jest dostępna dla każdej z wiodących platform mobilnych: systemu Android, iOS, a także urządzeń opartych na usługach Huawei. Dostępność płatności zbliżeniowych z wykorzystaniem Curve Pay będzie sukcesywnie rozszerzana o kolejne modele zegarków Huawei.

Aplikacja Curve Pay jest dostępna dla wybranych urządzeń po pobraniu ze sklepów: AppGallery, App Store, Google Play lub Galaxy Store, a następnie zainstalowaniu jej i sparowaniu z zegarkiem Huawei. Poniżej znajdziecie film z instrukcją skonfigurowania płatności Curve Pay na zegarkach Huawei...













źródło: Info Prasowe - HUAWEI