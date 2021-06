Hyperbook - Nowiutkie laptopy z nową kartą GeForce RTX 30

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

26 czerwca debiutują modele laptopów Hyperbook z najnowszymi kartami mobilnymi z serii RTX 3000 – 3050 Ti. To najtańszy model z tej serii, co przekłada się na cenę całego laptopa. Dodatkowo laptopy otrzymają nowsze procesory a także lepsze, z punktu widzenia graczy ekrany LCD. Nowe modele dostępne są z procesorami Intela z serii 11. Mowa o sześciordzeniowym (12 wątków) i5-11400H i ośmiordzeniowym (szesnaście wątków) i7-11800H. Każdemu CPU może towarzyszyć do 64 GB pamięci RAM DDR4 3200 Użytkownik może wybrać model z jedną z trzech kart graficznych RTX 3060, RTX 3050 Ti i RTX 3050. To najtańsze układy z najnowszej serii kart NVIDII, ale dysponują wystarczająca mocą do komfortowej rozgrywki w nowoczesne gry w rozdzielczości Full HD.







Limit mocy (TGP) jakim charakteryzują się poszczególne karty to 105 W dla RTX 3060 i 75W dla RTX 3050 Ti i 3050.

Karty korzystają z nowoczesnej architektury Ampere i wspierają wszystkie przydatne graczom techniki jak ray tracing czy NVIDIA DLSS. Zapewnia to doskonałą jakość obrazu i płynność rozgrywki.



Modele NH5 wyposażone są w ekran IPS o przekątnej 15.6 cala. Odwzorowanie barw zapewnia pokrycie 90% palety sRGB. Częstotliwość odświeżania wynosi 240 Hz. Pokrywa matrycy wykonana została z aluminium. W wypadku modelu NH7 odpowiednie wartości to 17.3 cala, IPS, 90% sRGB i 144 Hz. Rozdzielczość ekranu jest dobrze dostosowana do możliwości zastosowanych kart graficznych, a wysoka częstotliwość odświeżania zapewnia płynny obraz w trakcie gry.



Wszystko zamknięto w lekkiej i wytrzymałej obudowie o wadze 2.2 kg w wypadku NH5 i 2.5 kg dla NH7. Komputer może być wyposażony w maksymalnie dwa dyski w standardzie M.2 i jeden 2.5 cala. W firmowym sklepie Hyperbook można modyfikować wszystkie parametry laptopa. Chcesz więcej pamięci RAM, inny dysk SSD, poprawione chłodzenie - żaden problem! Jednocześnie, jeżeli nie chcesz korzystać z konfiguratora, możesz wybrać standardową wersję prosto z półki.



Zastosowana klawiatura wyposażona w podświetlenie RGB powoduje, że sterowanie czy pisanie będzie jeszcze łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Przeciwnicy takiego ozdobnika bez problemu mogą ustawić mniej rzucający się w oczy kolor, czy wręcz wyłączyć podświetlenie.



Wszystkie aktualnie składane w sklepie Hyperbooka zamówienia na laptopy objęte są promocją. Aby z niej skorzystać należy w pole kodu rabatowego wpisać hasło BONUS. Promocja obowiązuje do 20 czerwca. W ramach promocji każdy kupujący otrzymuje rabat w wysokości 200 PLN i zaawansowany układ chłodzenia gratis.



Ceny nowych laptopów zaczynają się od 5399 PLN dla NH4 i 4699 PLN dla NH7.





























Źródło: Info Prasowe / Hyperbook