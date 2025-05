IRIScan Visualizer 7 - Kamera 4K i skaner w jednym urządzeniu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

IRIS wprowadza na rynek przełomowe rozwiązanie 4-w-1, które łączy funkcje wizualizera, kamery internetowej i skanera dokumentów w jednym kompaktowym urządzeniu. IRIScan Visualizer 7 to innowacyjny produkt, który zmieni sposób, w jaki prezentujemy, digitalizujemy i udostępniamy treści. Wyposażone w 13-megapikselową kamerę Sony, urządzenie oferuje strumieniowanie wideo w jakości 4K przy 30 kl./s, gwarantując krystalicznie wyraźny obraz w każdej sytuacji. W warunkach domowych, jest to idealne rozwiązanie dla pracy zdalnej i nauki online.







Za pomocą IRIScan Visualizer 7, w domu możemy realizować:

• Profesjonalne wideokonferencje – współpraca z Zoom, Google Meet, Skype i Microsoft Teams

• Szybka digitalizacja dokumentów domowych – faktury, umowy, przepisy kulinarne

• Pomoc dzieciom w nauce zdalnej – prezentacja prac domowych i projektów w wysokiej jakości

• Archiwizacja zdjęć i dokumentów – łatwe skanowanie starych fotografii i dokumentów rodzinnych



Dla BIURA – Profesjonalne narzędzie zwiększające produktywność

• Prezentacje klientom na najwyższym poziomie – pokazywanie dokumentów, planów, próbek produktów w 4K

• Błyskawiczne udostępnianie dokumentów podczas spotkań online

• Automatyczne rozpoznawanie tekstu (OCR) w 138 językach – konwersja dokumentów papierowych na edytowalne pliki

• Oszczędność czasu – brak potrzeby korzystania z tradycyjnych skenerów płaskich



Dla SZKOŁY – Nowoczesne nauczanie bez granic

• Interaktywne lekcje – prezentowanie podręczników, zeszytów, eksperymentów w czasie rzeczywistym

• Nauka zdalna bez kompromisów – wysokiej jakości obraz dla uczniów uczących się z domu

• Łatwe udostępnianie materiałów – szybkie skanowanie i wysyłanie zadań

• Wszechstronność – od prezentacji map po pokazywanie prac plastycznych uczniów



Kluczowe funkcje urządzenia:

• 13-megapikselowa kamera Sony z nagrywaniem 4K przy 30 kl./s

• Preinstalowane oprogramowanie Readiris Visual z funkcją OCR

• Automatyczne przycinanie skanowanych treści

• Elastyczne, wieloprzegubowe ramię – ustawienie kamery pod dowolnym kątem

• Wbudowana technologia redukcji szumów AI

• Tryb aparatu 2-w-1 z automatycznym obrotem obrazu

• Zgodność z Windows i macOS



Nowy wizualizer od IRIS jest zgodny z systemami Windows i macOS, a poza tym współpracuje z popularnymi programami do wideokonferencji, takimi jak Zoom, Google Meet, Skype lub Microsoft Teams. Inne cechy urządzenia to np. elastyczne, wieloprzegubowe ramię pozwalające na ustawienie kamery pod dowolnym kątem, wbudowana technologia redukcji szumów AI oraz tryb aparatu 2 w 1 z automatycznym obrotem obrazu.



IRIScan Visualizer 7, jest już dostępny w polskich sklepach w cenie od około 530 PLN, oferując profesjonalne możliwości w przystępnej cenie.





















