Icy Dock - Zamień kieszeń CD/DVD na 2 dyski SSD M.2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Dysk M.2 zazwyczaj instalowany na płycie głównej lub karcie PCIe i zabezpieczony małymi śrubkami. Może to być czasochłonny proces podczas instalowania lub wyjmowania dysku, przez co dysk SSD M.2 nie jest idealnym wyborem dla zastosowań korporacyjnych, w których niezbędna jest łatwa konserwacja i minimalne przestoje. Wymienne tacki na dyski M.2 w Icy Dock ToughArmor MB852M2PO-B umożliwiają wygodny dostęp do napędów z przedniej wnęki na napęd optyczny bez otwierania obudowy komputera. Urządzenie zamienia starszą kieszeń CD/DVD na 2 szybkie dyski SSD M.2 NVMe.







Pasuje do wnęki na napęd optyczny 9.5 mm i wykorzystuje wyjmowane tacki na dyski M.2, co zapewnia łatwy dostęp do napędów i ich konserwację. Jest to idealne rozwiązanie do rozbudowy pamięci masowej dla niestandardowych komputerów przemysłowych, serwerów i systemów wbudowanych.



ToughArmor MB852M2PO-B jest wyposażony w oczekującą na opatentowanie regulowaną blokadę M.2, która umożliwia instalację/demontaż napędu bez użycia narzędzi. Po prostu włóż dysk SSD M.2 (2230, 2242, 2260, 2280 i 22110), przesuwaj regulowany uchwyt M.2, aż mocno zamocuje dysk SSD M.2 i zamknie pokrywę. Cały proces zajmuje mniej niż 10 sekund, oszczędzając cenny czas i zasoby.



Aby w pełni wykorzystać prędkości dysku M.2 NVMe SSD, każda wnęka MB852M2PO-B wykorzystuje własne połączenie PCIe Gen 4 OCuLink (SFF-8612) i obsługuje prędkość transferu danych do 64 Gb/s, która jest do 2 razy większa niż PCIe 3.0 i 10 razy szybsza niż interfejs SATA.



Specjalistyczna, wąska taca jest wykonana z grubego aluminium i działa jak radiator, który rozprasza ciepło generowane przez dysk SSD M.2 NVMe przez duży otwór wentylacyjny na górze i na dole urządzenia.



Dołączona podkładka termiczna wypełnia lukę między powierzchnią styku i przenosi ciepło z dysku SSD M.2 na większą powierzchnię metalowej osłony, umożliwiając przepływ powietrza, aby szybko rozproszyć ciepło.



Uziemienie dysku M.2 SSD jest bardzo ważne w przypadku wielu wymian. Zamiana dysku bez odpowiedniego uziemienia może prowadzić do uszkodzenia sprzętu w wyniku wyładowań statycznych. Dzięki innowacyjnej technologii uziemienia EMI, gdy blokada M.2 zatrzaśnie się w otworze na śrubę SSD, dysk SSD będzie w stanie uziemienia na całej tacy i obudowie obudowy. Po zainstalowaniu obudowy w systemie za pomocą czterech śrub na boku, zostanie ona uziemiona w całym systemie komputerowym.



Seria ToughArmor jest wyposażona w wzmocnioną, całkowicie metalową obudowę i tackę, aby zapewnić długą żywotność produktu. Mechanizm antywibracyjny jest wbudowany bezpośrednio w obudowę, aby zmniejszyć hałas i chronić napęd przed uszkodzeniami środowiskowymi.



MB852M2PO-B jest wyposażony we wskaźnik LED aktywności dysku na tacy, który pokazuje moc i aktywność napędu. Dioda LED wyłączy się automatycznie, gdy żaden napęd nie zostanie zainstalowany, aby wskazać pustą wnękę.





















Źródło: Info Prasowe / Icy Dock