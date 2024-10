Infinix AI∞ - nowe możliwości sztucznej inteligencji w smartfonach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Infinix AI∞ to technologia, która będzie popularyzować korzystanie ze sztucznej inteligencji w smartfonach. Jej centralnym elementem jest wirtualny asystent Infinix Folax, działający dzięki połączeniu autorskich modeli AI Infinix oraz zewnętrznych modeli AI, m.in. GPT-4o i Gemini, który uczy się i ewoluuje z każdą kolejną interakcją. Infinix AI∞ zapewnia łatwe i intuicyjne interakcje, dostarczając w czasie rzeczywistym rekomendacji i odpowiedzi na pytania, reagując na polecenia przekazywane zarówno pisemnie, jak i głosowo. Zaawansowane metody szkolenia modeli sztucznej inteligencji zastosowane przez Infinix sprawiają, że Folax doskonale rozumie konteksty i dostosowuje się do indywidualnych potrzeb.







Wszechstronne rozwiązania AI

Jedną z wyróżniających się funkcji technologii Infinix AI∞ jest np. Live Texts∞, która umożliwia użytkownikom błyskawiczne podsumowywanie informacji z plików tekstowych i graficznych (np. infografik), czyniąc pracę zdecydowanie szybszą i bardziej wydajną. Z kolei funkcja Writing Tools∞ oferuje sprawdzanie gramatyki, parafrazowanie treści i poprawienie stylu wszelkiego rodzaju tekstów, a także pomaga dopasować treści pod kątem tonu wypowiedzi i jasności wypowiedzi.



Wśród dostępnych opcji jest również Magic Create∞, która prowadzi użytkowników od wstępnych koncepcji do gotowych kreacji, zarówno w przypadku treści postów do mediów społecznościowych, jak i, na przykład, tekstów piosenek. Miłośnicy podróży mogą korzystać z funkcji Visual Look Up∞, dostarczającej wyczerpujących informacji o miejscach i punktach orientacyjnych na podstawie jednego zdjęcia. Warto też zwrócić również uwagę na funkcję AI Wallpaper, pozwalającą użytkownikom generować własne tapety, idealnie dopasowane do ich gustu. Technologia Infinix AI∞ oferuje również inteligentne opcje edycji obrazów, jak AI Eraser, Smart Cutout czy AI Sketch.



















źródło: Info Prasowe - Infinix