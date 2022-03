Informacja o zakupie sprzętu dla Ukrainy przez WOŚP

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Liczba wypowiedzi polskich Internautów na temat Finału WOŚP w tym roku przekroczyła ubiegłoroczną o 114 proc., wynika z analizy polskiego SentiOne. Rozmowy o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy toczą się już na całym świecie, nawet w Japonii i na Grenlandii. Rola social mediów w promowaniu tego typu organizacji i ich działań jest coraz większa, co szczególnie widać w obecnej sytuacji. Najpopularniejszą pod względem zasięgu w polskim Internecie wypowiedzią na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w okresie od początku stycznia do końca lutego był facebookowy post Fundacji WOŚP z 28 lutego z informacją o zakupie sprzętu medycznego dla lekarzy w Ukrainie, który dotarł do niemal 1,5 mln Internautów, zebrał niemal 25 tys. reakcji (głównie polubień i serduszek) oraz ponad 900 komentarzy.







Z kolei największe zaangażowanie odbiorców spowodował post Fakt24 na temat księdza z Elbląga, który już po raz piąty całą ofiarę zebraną podczas mszy w dniu Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazał na cel zbiórki. Informacja zebrała 32 tys. reakcji i 2.5 tys. komentarzy. Jak co roku SentiOne, polska firma zajmująca się m.in. monitoringiem Internetu z wykorzystaniem zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji, przyjrzała się zaangażowaniu polskich Internautów w rozmowy na temat WOŚP.



Nie da się już zaprzeczać, że współcześnie media społecznościowe odgrywają kluczową rolę w przypadku akcji charytatywnych, których celem jest dotarcie do jak największej liczby ludzi dobrej woli. Bardzo dobrze widzimy to teraz, kiedy Polacy masowo angażują się we wsparcie dla obywateli Ukrainy, organizując się i informując o akcjach i zbiórkach przede wszystkim właśnie w social media - mówi Agnieszka Uba, Head of Product Marketing w SentiOne.



W tym roku liczba wzmianek z hasłami WOŚP, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz #wspieramwośp wyniosła niemal 740 tys., aż 114 proc. więcej niż rok temu, osiągając ponad 1,2 mln wyświetleń zasięgu. Do najpopularniejszych hasztagów, jak co roku, należał #MastercardGraZWOŚP (lub w wersji bez polskich znaków #MastercardGraZWOSP), odnotowując ponad 167 tys. wzmianek. Zaangażowanie w ubiegłoroczną zbiórkę pozwoliło firmie zdobyć pierwsze miejsce w rankingu Social Index 2021 od SentiOne, jako najpopularniejszej wśród polskich Internautów marce z branży finansowej.



Ostatnie licytacje w ramach 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończyły się w połowie lutego. Do końca marca trwa jeszcze liczenie, ale kwota deklarowana, czyli suma kwot szacunkowych od poszczególnych sztabów, wyników zbiórek elektronicznych w momencie zakończenia dnia Finału w studiu oraz darowizn przekazanych przez partnerów, wynosi 136 282 325 zł. Zwykle jednak ostateczna liczba zebranych pieniędzy przewyższała kwotę deklarowaną, i to nawet znacznie - w ubiegłym roku aż o ponad 83 mln zł, a dwa lata temu o ponad 70.5 mln zł. Tegoroczna zbiórka pod hasłem „Przejrzyj na oczy” ma na celu wsparcie okulistyki dziecięcej. Jej ostateczny wynik poznamy 30 marca. Na zakup sprzętu dla lekarzy w Ukrainie Fundacja przeznaczyła ok. 35 mln zł pochodzących ze zbiórki 1% za 2020 rok i środków uzyskanych podczas zbiórki 30. Finału WOŚP.















Źródło: Info Prasowe / SentiOne