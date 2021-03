Inteligentne okulary Razer Anzu - ochrona oczu i dźwięk open-ear

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer zaprezentowała Razer Anzu Smart Glasses, swoje pierwsze w historii okulary. Razer Anzu to niezwykłe połączenie ochrony, dzięki soczewkom filtrującym w 35% niebieskie światło, polaryzacyjnych okularów przeciwsłonecznych, chroniących w 99% przed promieniowaniem UVA/UVB, sterowania dotykowego i dźwięku typu open-ear. Tworzy to jedyne w swoim rodzaju urządzenie ubieralne. Razer Anzu poprawiają wrażenia podczas pracy w domu i sprawiają, że rozrywka cyfrowa lub zajęcia na świeżym powietrzu są kolejną okazją do zademonstrowania własnego stylu.







Bezprzewodowy dźwięk typu open-ear i technologia Bluetooth firmy Razer o niskim opóźnieniu zapewniają konsumentom bardziej wciągające doświadczenia oraz wygodę. Waga mniejsza niż 48 g lekka oraz ergonomiczna konstrukcja gwarantują komfort użytkowania, szczególnie podczas długich sesji pracy w domu. Razer Anzu będą dostępne na Razer.com w dwóch wersjach: z modnymi, prostokątnymi ramkami lub z ramkami okrągłymi, a każda z nich w dwóch rozmiarach z subtelnym brandingiem zdobiącym trwałe i elastyczne zauszniki na zawiasach, ułatwiających przechowywanie okularów.



Łączność Bluetooth 5.1 charakteryzuje się wiodącą w branży niską latencją na poziomie 60 ms, która gwarantuje płynny, wolny od zacinania dźwięk, pozwalający na pełne zanurzenie się w muzyce bez najmniejszych zakłóceń spowodowanych opóźnieniami lub przeskokami dźwięku. Dyskretny mikrofon dookólny i głośniki wbudowane w ramki Anzu zapewniają niemal niezauważalną przez innych, wygodną komunikację bez konieczności używania rąk – bez względu na miejsce i czas.



Dzięki ponad 5-godzinnej żywotności baterii na jednym ładowaniu Razer Anzu mają moc wystarczającą na cały dzień, aby wspierać każdego użytkownika podczas długich sesji pracy lub grania. Gdy urządzenie jest złożone i nie jest używane wyłącza się samoczynnie. Dzięki temu okulary w trybie gotowości mogą działać prawie dwa tygodnie.



Aby zapewnić wygodne, intuicyjne oraz inteligentne sterowanie, dotykowy interfejs z boku ramki Anzu może zmieniać utwory muzyczne, odtwarzać lub zatrzymywać multimedia, zarządzać połączeniami konferencyjnymi i aktywować asystenta głosowego smartfona. Wrażenia z użytkowania urządzenia można poszerzyć o aplikacje dostępne na systemy Android i iOS, które zapewniają możliwość korygowania ustawień EQ (domyślna, zwiększona klarowność lub podbicie wysokich tonów), ustawienia opóźnień, sprawdzenia stanu baterii czy aktualizacji oprogramowania.



Dostępne w różnych rozmiarach i stylach, Razer Anzu mają wodoodporną konstrukcję klasy IPX4, co czyni je odpornymi za zachlapania. Dlatego treningi i przypadkowe zalania czy po prostu pogoda nie będą stanowić najmniejszego problemu. W skład opakowania wchodzą inteligentne okulary Anzu z fabrycznie zainstalowanymi soczewkami filtrującymi światło niebieskie w 35%, wymienne polaryzacyjne, przeciwsłoneczne soczewki ochronne, odcinające 99% promieniowania UVA / UVB, kabel do ładowania USB-A, ściereczkę do czyszczenia oraz futerał do przechowywania oprawek i dodatkowych soczewek.



Cena okularów Razer Anzu, to 209.99 Euro.



































Źródło: Info Prasowe / Razer