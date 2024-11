Inteligentny zawór grzejnikowy TP-Link KE100

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Nowy inteligentny termostatyczny zawór grzejnikowy TP-Link KE100 pozwala bardzo precyzyjnie kontrolować temperaturę w domu, dostosowując ją do indywidualnego stylu życia, także zdalnie z dowolnego miejsca na świecie. To zupełnie nowy poziom komfortu cieplnego, który możesz uzyskać w swoim domu. Inteligentny zawór KE100 oferuje zaawansowane funkcje, ważne nie tylko dla wygody, ale i oszczędności. Możliwość ustawienia harmonogramów ogrzewania, tworzenie minutników oraz kontrola temperatury w różnych pomieszczeniach sprawiają, że każde miejsce w domu może być optymalnie dopasowane do preferencji jego użytkowników. Dzięki grupowemu zarządzaniu można łatwo kontrolować temperaturę w wielu pokojach jednocześnie. Ponadto opcja sterowania za pomocą geolokalizacji umożliwia automatyczne zwiększenie temperatury, gdy zbliżasz się do domu.







KE100 działa idealnie w połączeniu z innymi urządzeniami Tapo, tworząc zgrany ekosystem smart home. Integracja z sensorami Tapo, jak czujnik otwarcia drzwi i okien T110, pozwala na automatyczne wyłączanie ogrzewania przy otwartym oknie, a połączenie z czujnikami temperatury i wilgotności T310/T315 zapewnia jeszcze bardziej precyzyjną regulację temperatury, korzystając z zewnętrznych odczytów. Wyposażony w potężny silnik o sile ciągu do 10 kg, KE100 jest w stanie skutecznie regulować temperaturę, błyskawicznie dostosowując poziom grzania – zaczyna pracę w ciągu zaledwie dwóch sekund od odczytania spadku temperatury.



Prosty montaż na zaworach grzejnikowych z gwintem M30x1.5 oraz zestaw adapterów do innych zaworów w połączeniu z zasilaniem bateryjnym na dwa paluszki AA, które wystarczy na rok pracy, sprawiają, że KE100 jest niezwykle łatwy i intuicyjny w użytkowaniu. Z wbudowanym wyświetlaczem LED i ochroną przed przypadkową zmianą ustawień, inteligentny zawór to idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie precyzyjną kontrolę ciepła i dążą do oszczędności energetycznych. Pełna kontrola przez aplikację Tapo lub za pomocą głosu (Alexa, Google Home) umożliwia użytkownikom oszczędne i wygodne zarządzanie temperaturą pomieszczeń z dowolnego miejsca, a tym samym pozwala na efektywną kontrolę nad zużyciem energii w sezonie grzewczym. Produkt dostępny jest również w zestawie z hubem KE100 KIT, który obsługuje do 32 głowic, co pozwala na kompleksowe zarządzanie ogrzewaniem w całym domu.



Zawór jest dostępny w sprzedaży w cenie brutto około 150 PLN, a zestaw z hubem w cenie brutto 220 PLN. Urządzenia objęto dwuletnią gwarancją.





















źródło: Info Prasowe - TP-Link