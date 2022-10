Jabra Connect 5t - nowe słuchawki douszne true wireless

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jabr wprowadza do oferty nowy model słuchawek Jabra Connect 5t jako trzeci produkt z serii Jabra Connect. Dołącza on do wszechstronnego zestawu słuchawkowego nagłownego Connect 4h oraz przenośnego zestawu głośnomówiącego Jabra Connect 4s z rodziny produktów stworzonych dla osób, które chcą same wybierać swoje elastyczne rozwiązania do pracy zdalnej w sprzedaży detalicznej. Jabra Connect 5t wnosi do tej gamy produktów zalety słuchawek true wireless i będzie solidnym towarzyszem w pracy zdalnej. Te słuchawki douszne zostały wyposażone w kombinację mikrofonów zwróconych do wewnątrz i na zewnątrz. Umożliwiają one eliminację hałasu z otoczenia, dzięki czemu użytkownicy pracujący w trybie zdalnym mogą skoncentrować się na rozmowach bez zakłóceń.







Technologia 6 mikrofonów umożliwia uzyskanie wyrazistego dźwięku o wysokiej jakości podczas rozmów, a 6-milimetrowe przetworniki odtwarzają bogaty dźwięk utworów z ulubionej playlisty. Dźwięk odtwarzany przez słuchawki ulepszają dodatkowo kodeki SBC, AAC i Qualcomm aptX.



Model Connect 5t, oparty na wprowadzonych niedawno słuchawkach dousznych true wireless Elite 5, umożliwia zachowanie połączenia z dwoma urządzeniami jednocześnie, na przykład z laptopem i smartfonem, a to za sprawą funkcji Bluetooth Multipoint. Funkcja Google Fast Pair w systemie Android i Microsoft Swift Pair w systemie Windows umożliwia łączenie ze słuchawkami w ciągu kilku sekund, dzięki czemu można bezproblemowo przełączać urządzenia. Dzięki funkcji Spotify Tap wystarczy dotknąć słuchawek, aby posłuchać dowolnego utworu muzycznego. Użytkownicy mogą uzyskać do 7 godzin pracy słuchawek na baterii i do 28 godzin w sumie z dołączonym etui i podkładką do ładowania bezprzewodowego z certyfikatem Qi. Funkcja szybkiego ładowania zapewnia użytkownikom godzinę energii w ciągu dziesięciu minut - idealne rozwiązanie do całodziennych rozmów.



Słuchawki Jabra Connect 5t będą dostępne w rekomendowanej cenie producenta 799 PLN w wybranych sieciach sklepów elektronicznych, a także na stronie jabra.com i serwisie Amazon.





Najważniejsze cechy i funkcje Connect 5t:

• Technologia 6 mikrofonów — wyraźne połączenia do spotkań wirtualnych

• Hybrydowa aktywna redukcja hałasu — blokuje hałas z zewnątrz, umożliwiając lepszą koncentrację

• Inteligentne opcje łączności — dzięki funkcji Bluetooth Multipoint można łączyć słuchawki z dwoma urządzeniami jednocześnie, a Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair umożliwiają łączenie w ciągu sekund. Funkcja Spotify Tap daje łatwy dostęp do muzyki

• Do 7 godzin działania na baterii i do 28 godzin z etui ładującym— do prowadzenia rozmów przez cały dzień. W zestawie ładowarka bezprzewodowa

• 6-milimetrowe głośniki — bogaty, przyjemny dźwięk do pracy i rozrywki

• Asystenci głosowi— Asystent Google i Alexa oferujące pomoc przy użyciu poleceń głosowych























Źródło: Info Prasowe / Jabra