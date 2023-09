Jabra Elite 10 i Elite 8 Active dostępne w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najnowsze słuchawki true wireless klasy premium Jabra Elite 10 i Elite 8 Active, zaprezentowane na tegorocznych targach IFA w Berlinie, są już dostępne w Polsce. To najbardziej zaawansowane słuchawki douszne w ofercie Jabra. Elite 10, zoptymalizowane pod kątem Dolby Atmos z funkcją Dolby Head Tracking, zaprojektowane z myślą o całodziennym komforcie i krystalicznie czystych rozmowach. Elite 8 Active to najbardziej wytrzymałe słuchawki douszne z certyfikatem amerykańskich militarnych testów ze standardem MIL-STD-810H, stopniem ochrony IP68, technologią Jabra ShakeGrip i Dolby Audio.







Jabra Elite 10 z Dolby Atmos: najbardziej zaawansowane słuchawki douszne do pracy i rozrywki

Słuchawki Elite 10 zapewniają optymalne połączenie komfortu, jakości dźwięku i rozmów. Sprawdzą się w każdej sytuacji, zarówno w pracy, jak i na co dzień. Krystalicznie czyste połączenia dzięki technologii 6-mikrofonów, całodzienna wygoda, dźwięk Dolby Atmos, dwa razy skuteczniejsza redukcja hałasu niż standardowe ANC używane dotąd w modelach Jabra, dzięki funkcji Jabra Advanced Active Noise Cancellation i nawet 27 godzin pracy na baterii (z etui i włączonym ANC) – to tylko niektóre funkcje tych najbardziej zaawansowanych słuchawek true wireless z serii Elite w ofercie Jabra.



Model ten oferuje przestrzenny dźwięk z technologią Dolby Head Tracking (śledzenia ruchów głowy) dla jeszcze lepszych wrażeń Dolby Atmos. Gdy się poruszamy, dźwięk porusza się wraz z nami otaczając nas niesamowitym brzmieniem ulubionych utworów. W połączeniu z potężnymi 10-milimetrowymi głośnikami zyskujemy nową wyrazistość muzyki i multimediów. Elite 10 są pierwszymi bezprzewodowymi słuchawkami dousznymi Jabra wyposażonymi w najnowszą technologię Jabra ComfortFit redukującą nacisk na ucho i zapewniającą najbardziej naturalne i wygodne dopasowanie. Na wpół otwarta konstrukcja nie powoduje efektu zatkanych uszu i gwarantuje nieprawdopodobną wygodę noszenia przez cały dzień. Aby zapewnić idealne wpasowanie w ucho niezależnie od jego kształtu, Jabra stworzyła unikalne wkładki douszne EarGel na bazie aż 62 tysięcy skanów uszu.



Nowa, zaawansowana aktywna redukcja hałasu (ANC) automatycznie dostosowuje się zarówno do naszych uszu, jak i miejsca, w którym się znajdujemy gwarantując najlepsze doświadczenia dźwiękowe. Dzieje się tak dzięki falom infradźwiękowym, które badają kanał słuchowy oraz algorytmom identyfikującym przenikanie hałasu i warunki wietrzne. W efekcie słuchawki automatycznie przełączają się na najwyższy poziom ANC w bardziej hałaśliwym otoczeniu i zmniejszają jego poziom w cichych miejscach.



Elite 10 oferują funkcję Bluetooth Multipoint umożliwiającą połączenie 2 urządzeń jednocześnie, szybkie i łatwe parowanie z komputerem oraz telefonem dzięki Fast Pair i Swift Pair, technologię HearThrough (podsłuchiwania dźwięków otoczenia) z funkcją redukcji szumu wiatru, odtwarzanie Spotify Tap, obsługę asystentów głosowych, ładowanie bezprzewodowe, do sześć godzin pracy baterii (do 27 godzin z etui i włączonym ANC) i szybkie ładowanie zapewniające nawet godzinę pracy w ciągu zaledwie pięć minut ładowania.





Elite 8 Active: przetestowane, jako najbardziej wytrzymałe słuchawki na świecie

Sportowe słuchawki Elite 8 Active zaprojektowano z myślą o aktywnym trybie życia i zaspokojeniu potrzeb związanych z najbardziej intensywnymi treningami. Nic nie pokona Elite 8 Active – przetestowanych jako najwytrzymalsze słuchawki douszne na świecie, o najwyższym wśród słuchawek Jabra stopniu ochrony IP68, wypróbowanych i testowanych w ekstremalnych warunkach. Korzystając z amerykańskich testów klasy wojskowej (słuchawki uzyskały certyfikat MIL-STD-810H) Jabra sprawdziła ich odporność na zmiany temperatury, uderzenia, pył i wodę. Wyniki testów potwierdzają, że słuchawki są całkowicie wodoszczelne, nawet przy zanurzeniu na głębokość 1.5 metra. Świetnie radzą sobie z tumanami pyłu (są pyłoszczelne) i bez szkody przetrwają upadek z wysokości 1 metra. Także etui ładujące jest odporne na kurz i wilgoć, ze stopniem ochrony IP54. Elite 8 Active przeszły również pozytywnie 11 pełnych cykli testów HACT (Highly Accelerated Corrosion Testing), w tym 2 godziny w temperaturze 40°C przy 93% wilgotności, 15-minutowy test odporności na chlapanie słoną wodą i 15-minutowy test odporności na suszenie w temperaturze 40°C, aby w pełni udowodnić swoje właściwości antykorozyjne.



Elite 8 Active wyznaczają nie tylko nowy standard pod względem wytrzymałości, ale też komfortu użytkowania. Dzięki ulepszonej przyczepności zapewnionej przez technologię Jabra ShakeGrip, słuchawki leżą pewnie w uszach przez cały dzień bez konieczności używania skrzydełek. Możemy być pewni, że pozostaną na miejscu bez względu na to, jak dynamicznie się poruszamy, bo są gotowe nawet na najbardziej ekstremalne warunki użytkowania.



Czyste, energetyczne i personalizowane brzmienie, stanowi doskonałe wsparcie podczas aktywności fizycznych. Przestrzenny dźwięk Dolby Audio zapewnia wrażenia dźwiękowe o niezwykle realistycznym wymiarze i wyrazistości, aby podkręcać treningi niesamowitą muzyką. Adaptacyjna hybrydowa aktywna redukcja hałasu (ANC) automatycznie dostosowuje poziom ANC do warunków otoczenia. ANC zastosowane w Elite 8 Active jest 1.6 razy mocniejszy w porównaniu do standardowego ANC od Jabra. Technologia Wind Neutralizing HearThrough tłumi również wszelkie zakłócenia powodowane przez wiatr bez blokowania odgłosów ruchu ulicznego, zapewniając bezpieczeństwo bez utraty jakości dźwięku.



Elite 8 Active, dzięki technologii 6 mikrofonów i specjalnej siateczce chroniącej przed wiatrem, stabilnemu połączeniu ze smartwatchem**, Asystentowi Google, technologii Fast Pair, Swift Pair, Spotify Tap i Bluetooth Multipoint oraz czasie pracy na baterii do 8 godzin (32 godziny z etui i włączonym ANC), pozwalają cieszyć się motywującą muzyką w każdej sytuacji, także podczas intensywnych ćwiczeń, przejażdżki rowerowej po najbardziej zakurzonych górskich szlakach czy joggingu po piaszczystej plaży.



Ceny i dostępność:

Słuchawki Elite 8 Active i Elite 10 są dostępne w Polsce w wybranych sieciach handlowych od 15 września b.r.

Elite 8 Active trafiają obecnie do polskiej dystrybucji w dwóch wersjach kolorystycznych: granatowej (Navy) i czarnej (Black), a od listopada będą dostępne także w kolorze karmelowym (Caramel). Sugerowana cena detaliczna, to 949 PLN.



Model Elite 10 jest dostępny w trzech kolorach: szampańskim beżowym (Champaign Beige), tytanowo-czarnym (Titanium Black) i czarnym błyszczącym (Gloss Black). Sugerowana cena detaliczna Elite 10: 1199 PLN.

























Źródło: Info Prasowe - Jabra