Jabra PanaCast 20 już w sprzedaży...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jabra PanaCast 20, przenośne urządzenie do wideokonferencji o wysokiej jakości, wykorzystujące przełomowe technologie do inteligentnej i bezpiecznej współpracy wideo nowej generacji, jest już dostępne w sprzedaży w Polsce. Łącząca się w trybie plug-and-play kamera PanaCast 20 jest przeznaczona dla indywidualnych uczestników wideokonferencji i została opracowana specjalnie z myślą o współczesnym świecie pracy hybrydowej. Jabra PanaCast 20 wykorzystując zaawansowane procesory, wydajną sztuczną inteligencję oraz wysokiej klasy 13-megapikselową kamerę, zapewnia w czasie rzeczywistym wyrazisty i czysty obraz o rozdzielczości 4K Ultra-HD z niemal zerowym poziomem opóźnień.







Opracowany przez firmę Jabra Inteligentny Zoom oparty na AI automatycznie śledzi ruchy użytkownika, aby intuicyjnie dostosowywać kadrowanie w czasie rzeczywistym. Dzięki temu użytkownik jest zawsze w środku kadru i może poruszać się bardziej naturalnie, a wszyscy uczestnicy konferencji mają wrażenie przebywania w tym samym pomieszczeniu. PanaCast 20 może się dostosowywać do niemal każdego oświetlenia. Urządzenie korzysta z funkcji inteligentnej optymalizacji oświetlenia, która analizuje otoczenie i automatycznie dostosowuje obraz, by poprawić jakość wideo — nawet tam, gdzie oświetlenie jest słabe.



PanaCast 20 ma też tryb obrazu w obrazie (Picture in Picture) — technologia ta wykorzystuje wydajne, lokalne przetwarzanie danych sztucznej inteligencji, by w czasie rzeczywistym łączyć dwa strumienie wideo w jeden. Drugi strumień jest wyświetlany w okienku obrazu głównego. Tryb ten działa z dowolną platformą ujednoliconej komunikacji, nawet jeśli urządzenia odbierające dwa strumienie nie są obsługiwane.



Praca zdalna wymaga nowego podejścia do współpracy, ale też niesie ze sobą nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa, ponieważ wielu pracowników naraża swoje firmy na zagrożenia. PanaCast 20 jest jednak urządzeniem bezpiecznym. Ta inteligentna kamera osobista powstała z myślą o ochronie danych, ponieważ wszystkimi jej funkcjami steruje wbudowany procesor AI. W związku z tym wszystkie działania odbywają się w samym urządzeniu, co znacznie zmniejsza ryzyko przechwycenia danych. PanaCast 20 ma też wbudowaną przesłonę chroniącą prywatność — można ją założyć na obiektyw, by zyskać pełną kontrolę nad tym, kiedy chcemy być widziani, a kiedy nie.



Jabra PanaCast 20 działa ze wszystkimi czołowymi platformami komunikacji ujednoliconej (UC), a użytkownicy tej kamery osobistej mogą ją również powiązać z rozwiązaniami audio firmy Jabra, takimi jak słuchawki Jabra Evolve2 65 czy Speak 750. Maksymalny zwrot z inwestycji zapewnią też regularne aktualizacje oprogramowania dostępne przez cały okres życia produktu.



Jabra PanaCast 20 jest już dostępna w sprzedaży u wybranych partnerów biznesowych w kolorze czarnym, rekomendowana cena producenta: 1319 PLN netto.





Najważniejsze funkcje i dane techniczne:

• Wysokiej klasy jakość wideo 4K Ultra-HD ze sztuczną inteligencją

• Inteligentny zoom z AI utrzymuje użytkownika w środku kadru

• Inteligentna optymalizacja oświetlenia do rejestrowania doskonałego obrazu niezależnie od miejsca

• Funkcja obrazu w obrazie do jeszcze bardziej efektownych prezentacji

• Wydajny, wbudowany procesor AI zwiększa bezpieczeństwo danych

• Przesłona obiektywu gwarantuje poczucie prywatności

• Przeznaczona do elastycznej pracy: można ją przyczepić klipsem do dowolnego monitora i wyposażona w ochronne etui

• Prawdziwa konfiguracja plug-and-play — współpracuje bezproblemowo ze wszystkimi czołowymi platformami ujednoliconej komunikacji



































Źródło: Info Prasowe / Jabra