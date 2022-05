Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Jabra zaprezentowała model Jabra Talk 65 – wysokiej klasy zestaw słuchawkowy Bluetooth mono przeznaczony dla osób w ruchu, które chcą pozostać w kontakcie zarówno podczas dojazdów do pracy, jaki i podczas załatwiania spraw służbowych. Jabra aktualizuje także swoje dotychczasowe zestawy słuchawkowe mono -Talk 15 i Talk 25. Zestaw słuchawkowy Jabra Talk 65 dedykowany jest do bezproblemowych, wyraźnych rozmów w wyjątkowo głośnym otoczeniu, dzięki zastosowaniu 2 mikrofonów i możliwości 80-procentowej redukcji hałasu. Zapewnia dzięki temu wyraźną komunikację, bez irytujących zakłóceń dźwięku, niezależnie od miejsca przeprowadzanej rozmowy.







Ten zestaw słuchawkowy Bluetooth mono ma zasięg bezprzewodowy do 100 metrów, co zapewnia większą mobilność i stabilne połączenie. Czas rozmów zestawu słuchawkowego Talk 65 po jednym naładowaniu wynosi nawet 14 godzin, co wystarczy do bezproblemowej komunikacji podczas obowiązków służbowych jak i podczas zajęć w czasie wolnym po pracy.



Jabra Talk 65 umożliwia przesyłanie strumieniowe informacji GPS i multimediów oraz zapewnia dostęp za jednym dotknięciem do Siri lub Asystenta Google. Konstrukcja zestawu ma stopień ochrony IP54, co oznacza że jest zabezpieczony przed kurzem oraz wodą, Zestaw słuchawkowy można nosić na lewym lub prawym uchu, a lekka konstrukcja umożliwia solidne i wygodne dopasowanie do ucha podczas aktywnego użytkowania.



Wraz z premierą Jabra Talk 65 duńska marka aktualizuje też inne produkty z serii Talk. Talk 15 oferuje teraz 7 godzin czasu rozmów, a bateria Talk 25 wystarczy na 9 godzin. Oba produkty mają ulepszoną łączność Bluetooth 5.0.



Zestaw słuchawkowy Jabra Talk 65 jest dostępny w wybranych sieciach handlowych w rekomendowanej cenie producenta 99 EURO / 99 USD.





Najważniejsze funkcje i dane techniczne Jabra Talk 65:

• 80% redukcja hałasu, technologia 2 mikrofonów i głos o wysokiej rozdzielczości

• Do 14 godzin czasu rozmów

• Najwyższej klasy mobilność i wszechstronność dzięki zasięgowi łączności bezprzewodowej do 100-metrów

• Streaming danych GPS i multimediów

• Dostęp jednym dotknięciem do asystenta głosowego

• Lekka konstrukcja

• Odporność na kurz i wodę ze stopniem ochrony IP54































Źródło: Info Prasowe / Jabra