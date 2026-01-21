Jabra prezentuje nowe zestawy słuchawkowe z serii Evolve3

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jabra ogłasza dzisiaj wprowadzenie na rynek serii Evolve3, kolejnej generacji wiodących na rynku zestawów słuchawkowych. Opierając się na sukcesie serii Evolve i Evolve2, najnowsza ewolucja wprowadza konstrukcję mikrofonu bez wysięgnika, zapewniając najwyższy komfort i mobilność, przyszłościowy dostęp głosowy do AI oraz adaptacyjną redukcję hałasów w czasie rzeczywistym. Seria ta została zaprojektowana jako pierwsze prawdziwie uniwersalne słuchawki, stworzone z myślą o potrzebach zarówno współczesnych profesjonalistów pracujących w trybie hybrydowym jak i do codziennego użytku osobistego.







Modele Evolve3 85 (over-the-ear) i Evolve3 75 (on-the-ear) łączą profesjonalną czystość głosu i całodzienny komfort użytkowania z nowoczesnym, współczesnym duńskim designem. Niezależnie od tego, czy użytkownik przełącza się między spotkaniami, koncentruje na złożonych projektach, czy używa głosu do aktywacji narzędzi AI, seria Evolve3 dotrzymuje kroku tempu i elastyczności współczesnej pracy.



Niska jakość dźwięku pozostaje głównym problemem dla współczesnych profesjonalistów – 99% pracowników umysłowych twierdzi, że zła jakość dźwięku ma negatywny wpływ na spotkania online i jakość połączeń telefonicznych, co stanowi największy problem związany z używaniem zestawów słuchawkowych. Mimo to tylko 20% z nich korzysta z zestawów słuchawkowych klasy korporacyjnej, a 46% nadal przynosi do pracy zestawy słuchawkowe konsumenckie, które często nie zapewniają klarowności, komfortu i kompatybilności niezbędnych do profesjonalnej komunikacji. Współcześni użytkownicy preferują design słuchawek konsumenckich i dlatego Evolve3 ma na celu sprostanie temu wyzwaniu, oferując połączenie profesjonalnej jakości dźwięku z wzornictwem odpowiadającym oczekiwaniom konsumentów. Teraz użytkownicy mogą brzmieć profesjonalnie i wyglądać stylowo, niezależnie od tego, czy noszą słuchawki przez dłuższy czas w biurze, rozmawiają przez telefon na lotnisku, używają multimediów podczas lotu, uczestniczą w spotkaniach podczas dojazdów do pracy czy w każdej innej sytuacji, w której potrzebują słuchawek. Evolve3 zapewnia czysty dźwięk w każdym środowisku, nawet na zewnątrz, co stanowi znaczący krok naprzód w stosunku do poprzednich produktów Jabra Evolve2 85 i Evolve2 75 z wysięgnikiem mikrofonu.



Rozmowy bez zakłóceń w każdym otoczeniu

Evolve3 wykorzystuje technologię Jabra ClearVoice, będącą połączeniem modelu głębokiego uczenia się (sieci neuronowe DNN) i algorytmów wielomikrofonowych Jabra. Zainspirowany sposobem, w jaki ludzki mózg filtruje hałas w zatłoczonym pomieszczeniu, i oparty na technologiach wykorzystujących możliwości całej grupy GN, model DNN przetwarza warstwy danych dźwiękowych, aby odróżnić głos użytkownika od hałasu otoczenia bez konieczności stosowania widocznego ramienia mikrofonowego. Dzięki temu użytkownik podczas rozmów zawsze jest wyraźnie słyszany, a wszystkie dźwięki otoczenia są skutecznie eliminowane. To podejście oparte na AI umożliwia dyskretne umiejscowienie mikrofonów przy zachowaniu wysokiej jakości dźwięku.



Adaptacyjna aktywna redukcja hałasów (ANC) reaguje w czasie rzeczywistym zarówno na otoczenie, jak i dopasowanie zestawu słuchawkowego. W przeciwieństwie do większości zestawów słuchawkowych, funkcja ANC w modelach Evolve3 85 i Evolve3 75 blokuje zakłócenia nawet podczas rozmów, a nie tylko pomiędzy nimi. Niezależnie od tego, czy użytkownik uczestniczy w spotkaniu, czy słucha muzyki, modele Jabra Evolve3 pomagają mu pozostać w strefie skupienia, ograniczając liczbę zakłóceń.



Zaprojektowany do pracy i do przyjemności

W przeciwieństwie do tradycyjnych profesjonalnych zestawów słuchawkowych, Jabra Evolve3 85 i Jabra Evolve3 75 charakteryzują się minimalistycznym wyglądem, który pasuje zarówno do elastyczności współczesnych scenariuszy pracy, jak i do codziennego stylu użytkowników. Dzięki temu Evolve3 to prawdziwie uniwersalny zestaw słuchawkowy, który sprawdzi się zarówno w pracy, jak i podczas wypoczynku. Evolve3 85 to zestaw słuchawkowy wokółuszny (over-the-ear) zaprojektowany z myślą o pełnej koncentracji, natomiast Evolve3 75 to zestaw nauszny (on-the-ear), który zapewnia duży komfort noszenia i większą świadomość otoczenia. Oba modele są najbardziej kompaktową i najlżejsze w swojej klasie, wyznaczając nowe standardy komfortu i mobilności.



Gotowe na przyszłość pracy opartej na głosie

Evolve3 obsługuje interakcję głosową poprzez płynny i precyzyjny dostęp do AI, umożliwiając profesjonalistom korzystanie z poleceń głosowych w scenariuszach mobilnych i bez użycia ekranu. System ten, oparty na technologii Jabra ClearVoice, wykorzystuje technologię głębokiego uczenia się opartą na AI, przeszkoloną na ponad 60 milionach rzeczywistych zdań, aby z wysoką dokładnością oddzielać mowę od hałasów tła. W rzeczywistych warunkach zapewnia gotowość do pracy z AI, rejestrując 96% słów we wszystkich testowanych środowiskach (99% w otwartych biurach) – nawet bez wysięgnika mikrofonu. Pomaga to użytkownikom korzystać z podpowiedzi sztucznej inteligencji, wykonywać zadania, wydawać polecenia lub dyktować wiadomości w podróży. Wprowadzanie głosowe jest nawet trzykrotnie szybsze niż pisanie na klawiaturze, co czyni je praktyczną opcją pozwalającą zachować produktywność w sytuacjach mobilnych i bez ekranu⁵.



Inteligentne, bezpieczne i skalowalne

Seria Evolve3 posiada certyfikaty dla wiodących platform UC, zawiera wstępnie sparowany adapter Bluetooth zapewniający natychmiastową i bezpieczną łączność oraz obsługuje technologię Bluetooth Native umożliwiającą bezpośrednie połączenie z urządzeniami. Dzięki oprogramowaniu Jabra Plus Management zespoły IT mogą zdalnie zarządzać urządzeniami, wdrażać aktualizację firmware’u i konfigurować ustawienia za pośrednictwem centralnego pulpitu nawigacyjnego. Użytkownicy końcowi mogą korzystać z nowej aplikacji mobilnej Jabra Plus, oferującej opcje personalizacji, takie jak korektor dźwięku, redukcja szumu wiatru oraz szybkie aktualizacje firmware’u ze smartfona. Wersja desktopowa aplikacji Jabra Plus będzie dostępna w drugiej połowie 2026 roku.



Oba zestawy słuchawkowe są wyposażone w wymienne baterie, co wydłuża żywotność produktu i jest zgodne z przepisami dotyczącymi napraw. Do 25 godzin rozmów i 120 godzin słuchania muzyki¹, ładowanie bezprzewodowe oraz szybkie ładowanie zapewniające do 10 godzin pracy w zaledwie 10 minut ładowania sprawiają, że seria Evolve3 pozwala pozostać w kontakcie przez cały dzień.





Najważniejsze cechy wspólne dla modeli Evolve3 85 i Evolve3 75:

• Konstrukcja bez wysięgnika mikrofonu z technologią Jabra ClearVoice, oparta na technologii głębokiej sieci neuronowej (DNN), zapewniająca profesjonalną czystość głosu

• Adaptacyjna aktywna redukcja hałasów (ANC), która dostosowuje się w czasie rzeczywistym do otoczenia

• Dźwięk przestrzenny zapewniający bardziej naturalne i mniej męczące rozmowy

• Obsługa szybkiego ładowania, które zapewnia do 10 godzin pracy po zaledwie 10 minutach ładowania kablem. Dostępne jest również ładowanie bezprzewodowe.

• Wprowadzanie głosowe zapewniające dokładny dostęp do procesów i narzędzi AI

• Gotowość na AI i produktywność bez użycia ekranu

• Wysokiej jakości dźwięk muzyki dzięki kodekowi LC3

• Certyfikaty wiodących platform wirtualnych spotkań (wersje z certyfikatem UC)

• Bezpieczna łączność Bluetooth Low Energy z dołączonym, wstępnie sparowanym adapterem

• Scentralizowane zarządzanie urządzeniami za pomocą Jabra Plus Management

• Personalizacja i kontrola za pomocą aplikacji Jabra Plus na urządzenia mobilne oraz desktop (dostęp w drugiej połowie 2026 r.)

• Wymienne baterie przedłużające żywotność produktu i wspierające recykling

• Zaprojektowane z myślą o zrównoważonym rozwoju, w tym z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu i bio cyrkularnych, wymiennych części (baterii i nauszników) oraz certyfikowanych zgodnie z TCO generation 10



Jabra Evolve3 85 (Over-the-Ear) najważniejsze cechy:

• Konstrukcja wokółuszna zapewniająca maksymalną izolację od hałasu i pełne zanurzenie w dźwięku

• Idealne rozwiązanie dla profesjonalistów wymagających pełnej koncentracji w głośnym otoczeniu

• Wydłużony czas pracy na baterii: 25 godzin rozmów lub 120 godzin słuchania muzyki (przy wyłączonej funkcji ANC/busylight) oraz szybkie ładowanie zapewniające 10 godzin użytkowania po zaledwie 10 minut ładowania

• O 35% smuklejsze i 23% lżejsze niż Jabra Evolve2 85

• Składana, przenośna konstrukcja z kompaktowym etui



Jabra Evolve3 75 (On-the-Ear) najważniejsze cechy:

• Konstrukcja nauszna zapewniająca lekkość i przewiewność

• Idealne rozwiązanie dla pracowników hybrydowych, którzy chcą mieć lepszą świadomość sytuacyjną

• Do 22 godzin rozmów lub 110 godzin słuchania muzyki (przy wyłączonej funkcji ANC/busylight) oraz szybkie ładowanie zapewniające 10 godzin użytkowania po zaledwie 10 minut ładowania

• Bardziej kompaktowe i przyjazne w podróży, idealne do codziennej mobilności



Dostępność:

• Jabra Evolve3 85 będzie dostępna od 1 marca 2026 roku

• Jabra Evolve3 75 będzie dostępna od 1 marca 2026 roku

• Wariant kolorystyczny Warm Grey będzie dostępny na wybranych rynkach od kwietnia 2026 r.

































źródło: Info Prasowe - Jabra