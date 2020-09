Jabra wprowadza aktywną redukcję szumów ANC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jabra poinformowała o wprowadzeniu nowych bezprzewodowych słuchawek dousznych Elite 85t. Wyposażono je w najbardziej zaawansowaną i najwydajniejszą technologię Advanced ANC firmy Jabra, bez żadnych ustępstw na rzecz rozmiaru i konstrukcji, gwarantujących znakomity wygląd oraz całodzienny komfort noszenia słuchawek. Elite 85t to słuchawki bez kompromisów pod względem niewielkich rozmiarów i wygody użytkowania, jakości dźwięku rozmów i muzyki, a także skuteczności ANC. Dodatkowo Jabra wyposaży prawdziwie bezprzewodowe słuchawki z serii Elite 75t w aktywną redukcję szumów (ANC).







Jabra to pierwsza firma, która dostarcza funkcję ANC do już istniejącej serii produktów. Tworzy w ten sposób jedną z najszerszych linii prawdziwie bezprzewodowych słuchawek z ANC na rynku.



Funkcja ANC będzie dostępna we wszystkich nowych słuchawkach z serii Elite 75t (w wersji zwykłej i Active), które trafią do sprzedaży, a także tych, które zostały zakupione już wcześniej. Co więcej, dodanie funkcji ANC w standardzie nie zwiększa wcale ceny słuchawek. Dotychczasowi użytkownicy będą mogli aktywować funkcję ANC za pomocą bezpłatnej aktualizacji OTA (Over-the-air) korzystając z aplikacji Jabra Sound+.



12-milimetrowe głośniki w słuchawkach Jabra Elite 85t emitują donośny dźwięk z mocnymi basami, a ich półotwarta konstrukcja poprawia komfort i zmniejsza ciśnienie w uszach. Inżynierowie Jabra nadali też wkładkom dousznym owalny kształt, który zapewnia lepszą szczelność w uchu. Dzięki temu rdzeń słuchawek Elite 85t nie jest osadzony głęboko w kanale usznym, a użytkownicy mogą cieszyć się większym komfortem i bardzo solidnym dopasowaniem.



Słuchawki Elite 85t działają na baterii nawet przez 5.5 godziny z włączoną funkcją ANC lub do 25 godzin przy użyciu etui ładującego (z włączoną funkcją ANC) i do 31 godzin z wyłączonym ANC.



Dostępność słuchawek Jabra Elite 85t może być różna w zależności od rynku. Będą one oferowane w wybranych sieciach handlowych od listopada 2020 r. w rekomendowanej cenie rynkowej 229 EURO / 229 USD. Słuchawki będą dostępne w kolorze tytanowo-czarnym od listopada 2020 r. oraz złoto-beżowym, miedziano-czarnym, czarnym i szarym od stycznia 2021 r. W Polsce model ten pojawi się w drugiej połowie czwartego kwartału 2020 r.

























Źródło: Info Prasowe / Jabra