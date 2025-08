KIOXIA LC9 - Dysk SSD klasy korporacyjnej o pojemności 245.76 TB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

KIOXIA ogłosiła, że jej korporacyjny dysk SSD KIOXIA LC9 Series 245.76 terabajtów (TB), wykorzystujący 32-dyskową pamięć flash KIOXIA BiCS FLASH generacji 8 QLC 3D, otrzymał nagrodę FMS "Best of Show" w kategorii "Technologia SSD". Nagrody te przyznawane są w uznaniu za najnowocześniejsze produkty, usługi i wdrożenia klientów, które przesuwają granice technologii pamięci i przechowywania masowego. Pierwsze w branży dyski SSD NVMe o pojemności 245,76 TB w obudowach 2.5 cala oraz obudowach EDSFF (Enterprise and Datacenter Standard Form Factor) E3.L, czyli seria LC9 firmy KIOXIA, świetnie nadają się do zastosowań generatywnej sztucznej inteligencji i korporacyjnych.







Wyposażone w stos z 32 kości, czyli 2 terabity (Tb) pamięci flash 3D QLC BiCS FLASH z innowacyjną technologią CBA, dyski SSD z serii KIOXIA LC9 zapewniają szybkość, skalowalność i gęstość wymagane do obsługi kolejnej fali obciążeń roboczych nastawionych na sztuczną inteligencję. To połączenie zaawansowanej architektury pamięci i technologii CBA umożliwiło też utworzenie 8 TB w małej obudowie 154 BGA — to również pierwsze takie rozwiązanie w branży. Osiągnięcie tego kamienia milowego możliwe było dzięki postępom KIOXIA w technologiach wysokoprecyzyjnej obróbki płytek, projektowania materiałowego i połączenia drutowego.



Dyski SSD z serii KIOXIA LC9 są obecnie dostarczane do wybranych klientów.

















źródło: Info Prasowe - KIOXIA