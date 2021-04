KRUX Nova - wydajne jednowieżowe chłodzenie powietrzne

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W KRUX Nova, wysoką sprawność odprowadzania ciepła zapewnia duet na który składa się: radiator o wysokości 156 mm odprowadzający ciepło z podstawy za pomocą 4 grubych ciepłowodów oraz wentylator - Lunar Nova PWM 120 mm. Który jednocześnie pełni rolę użytkową jak i wizualną. Dzięki w pełni sterowalnym diodom ARGB oraz przejściówce prowadzącej bezpośrednio z wentylatora do podświetlanego topu. Górna część radiatora w połączeniu z pozostałymi diodami zamienia każdą nudną budę w dzieło sztuki. Całości dopełnia piękny czarny matowy lakier. Chłodzenie najlepiej będzie prezentować się w obudowach KRUX w połączeniu z wentylatorami Lunar.







Radiator z KRUX Nova kiedy był małym chłodzeniem, wpadł nam do kadzi z czarnym barwnikiem. Tak oto powstała jego obecna forma, w pełni czarnego chłodzenia. Czarny matowy kolor wpasuje się idealnie do wykończonych na ciemno obudów. Białe obudowy nie będą tutaj również pozostawać w tyle, w kontraście z takim otoczeniem, chłodzenie będzie się widocznie wyróżniało. Kolorki również mu nie straszne, czarny lakier na prawie całej powierzchni sprawdzi się również jako tarcza delikatnie rozmywająca odbijane kolory.



Gdyby jednak komuś kolor czarny wydawał się zbyt mroczny, bez problemu sobie z tym poradzi. Chłodzenie wieżowe KRUX Nova zostało wyposażone w diody ARGB, dzięki którym to ustawisz sobie barwy na jakie tylko pozwala twoja wyobraźnia i system kontrolujący oświetlenie. Nasze chłodzenie jest kompatybilne z większością systemów do zarządzania ARGB dostępnymi na rynku. Pełna lista w specyfikacji, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej przewijaj na sam dół, skrob maila, bądź wal do nas na fejsie.



Kiedy już naoglądasz się rozświetlonej obudowy i obadasz jak wszystko odbija promienie. Przyjdzie pora na refleksje nad temperaturami. Żeby nie zepsuć Twojego dobrego humoru, nie oszczędzaliśmy również tutaj. Podstawa łączy cztery czarne - 6-cio milimetrowych ciepłowody, bezpośrednio z czapką na procesorze. To nie tylko dobre rozwiązanie techniczne, ale też idealna symbioza która ukoi zarówno Twój zmysł estety jak i ten element Ciebie który drży na samą myśl o wysokich temperaturach.



Za przyprowadzanie zimnego powietrza i odprowadzanie ciepłego - w chłodzeniu KRUX Nova odpowiada wentylator Lunar Nova PWM o średnicy 120 mm. Wyposażyliśmy go w 9 łopatek o optymalnym kształcie, które są w stanie szybko i sprawnie przeciągnąć dużo powietrza przez nasze chłodzenie, nie generując przy tym zbyt dużego hałasu, a jednocześnie generując podświetlenie ARGB. Ten wentylator, koniecznie w wersji Nova jest również ważny dla całego chłodzenia, stanowi on mostek pomiędzy podświetlanym topem, a źródłem ARGB. Jeżeli chodzi natomiast o technikalia, to musicie wiedzieć, że jesteście w stanie zarządzać nim za pomocą sygnału PWM (4 piny), a obroty jakie możecie mu zapodać wahają się od 800 do nawet 1800. Po połączeniu tych wszystkich cech, ukazuje się stylowy i wydajny wentyl, idealnie dobrany do tego zestawu.



Niewielkie wymiary chłodzenia powietrznego KRUX Nova zapewniają mu bardzo szeroką kompatybilność z wieloma obudowami. Przy wysokości 156 mm, zmieści się on nie tylko do przepastnych obudów formatu ATX, ale wejdzie również do mniejszych, które wspierają tylko formaty mATX bądź nawet ITX. Chłodzenie to naturalnie jest kompatybilne z większością obudów KRUX-a.



Przy projektowaniu chłodzenia KRUX Nova pochyliliśmy się również nad użytkownikami nieco starszych podzespołów. Nie musisz mieć najnowszych podzespołów aby zamontować tam nasze chłodzenie. Wystarczy leciwy już Socket 775 albo AM2 z plusikiem. To oczywiście nie przekreśla możliwości montażu chłodzenia na AM4 czy LGA 1200. Pełna lista kompatybilnych podstawek na samym dole w części z danymi technicznymi.



Prostota i szybkość montażu. To jedno z zadań które udało nam się wykonać podczas prac nad chłodzeniem wieżowym KRUX Nova. Sprawdzony montaż w tak zwanym „koszyku” zapewni bardzo dobre wspomnienia u zawodowego integratora, jaki i u osoby która pierwszy raz składa kompa. Wszystko szybko, prosto, bez czytania 20 stronicowej instrukcji obsługi i oglądania godzin materiałów szkoleniowych. Jednocześnie, taki montaż nie wpływa negatywnie na parametry samego chłodzenia.



Przewidywana cena KRUX Nova: 119 PLN.





KRUX Nova – specyfikacja:

Kod produktu: KRX0075

EAN: 5903018662961

Wymiary: 128×75×156 mm

Waga: 640 g

Maksymalne odprowadzane TDP: 150 W

Typ: wieża

Rurki cieplne: 4

Wentylator: Lunar Nova PWM 120 mm

Prędkość obrotowa wentylatora: 800 – 1600 ±10% obr./min.

Łożysko: hydrauliczne (HBS)

Żywotność: 40 000 h

Wtyczka zasilania: 4-pin PWM (wentylator)

Podświetlenie: ARGB (wentylator + top chłodzenia)

Wtyczka podświetlenia: 3-pin ARGB

Kompatybilność z procesorami Intel:

LGA 775 / 1366 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1200

Kompatybilność z procesorami AMD: AM4 / AM3 [+] / AM2 [+] / FM2 / FM1 [+]

Gwarancja [miesiące]: 24

Zawartość zestawu: Chłodzenie KRUX Nova, wentylator KRUX Lunar Nova PWM, pasta termoprzewodząca, akcesoria montażowe

































Źródło: Info Prasowe / KRUX