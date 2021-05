Kingston - Moduły pamięci DDR5 coraz bliżej premiery

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kingston Technology Europe poinformowała o przekazaniu płyt głównych modułów DDR5 z możliwością zwiększenia częstotliwości taktowania do współpracujących z nią producentów. Zostały one przekazane w celu rozpoczęcia procesu kwalifikacji platformy pamięci nowej generacji. Moduły DDR5 zaprojektowano z ustawionym wstępnie profilem XMP. Producenci płyt głównych mają jednak możliwość ręcznego skonfigurowania układu zarządzania zasilaniem (PMIC) powyżej wartości 1.1 V określonej w specyfikacji DDR5. Umożliwia to elastyczne przetaktowanie pamięci. Kingston przewiduje, że rozwiązania oparte na pamięci DDR5 pojawią się na rynku w III kwartale br.







W ciągu 33 lat funkcjonowania na rynku firma Kingston nawiązała ścisłe kontakty z najważniejszymi dostawcami płyt głównych i producentami specjalistycznych zestawów układów. Dzięki temu możliwa staje się weryfikacja pamięci, wymagająca współpracy w ramach całego ekosystemu producentów sprzętu komputerowego. To ważny etap procesu, którego końcowym etapem będzie wprowadzenie na rynek w drugiej połowie roku nowoczesnych, wydajnych systemów pamięci z możliwością zwiększenia częstotliwości taktowania.













Źródło: Info Prasowe / Kingston