Kingston - nowa oferta dysków SSD NVMe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Kingston Digital Europe największego na świecie producenta pamięci i powiązanych rozwiązań technologicznych, poinformowała o nadchodzącej prezentacji nowych dysków SSD NVMe w czasie tegorocznych cyfrowych targów CES 2021. Mimo że w tym roku wydarzenie będzie miało inny format, firma Kingston zaprezentuje najlepsze w branży dyski SSD, które uczestnicy CES 2021 będą mogli zobaczyć online. Firma ma zamiar utrzymać swoją pozycję lidera rynku SSD dzięki nowym dyskom NVMe U.2 przeznaczonym dla klientów indywidualnych i centrów przetwarzania danych. Dyski te zostaną wprowadzone na rynek jeszcze w tym roku.







Nowa oferta obejmuje pierwsze dyski SSD PCIe NVMe gen. 4.0, jak również zewnętrzny dysk SSD USB 3.2:

• Ghost Tree: nadchodzący wydajny dysk generacji 4.0 to doskonałe rozwiązanie dla twórców treści cyfrowych i innych wymagających użytkowników. Dysk ten ma nazwę kodową „Ghost Tree”. Według danych firmy Kingston ma on osiągać szybkości odczytu i zapisu na poziomie 7000 MB/s, wykorzystując do granic możliwości 8-kanałowe PCIe gen. 4.0 x4 przy pojemnościach od 1 do 4 TB.

• Seria NV: najnowszy dysk SSD gen. 3.0 x4 to doskonały dysk klasy podstawowej, przeznaczony dla użytkowników, którzy zaczynają swoją przygodę z dyskami NVMe. Maksymalna oferowana pojemność będzie wynosić 2 TB.

• XS2000: całkowicie nowy dysk zewnętrzny USB 3.2 gen. 2 x2 firmy Kingston o pojemności od 500 GB do 2 TB doskonale się sprawdzi jako dodatkowa pamięć masowa do przechowywania zdjęć, filmów i innych plików. Interfejs USB Type-C1 pozwala na niezwykle szybkie przesyłanie danych — z szybkością sięgającą 2000 MB/s.

• DC1500M: Data Center 1500M to ulepszona wersja dysku DC1000M, wzbogacona o funkcję obsługi wielu przestrzeni nazw. Ten dysk SSD U.2 NVMe został zaprojektowany z myślą o obsłudze szerokiej gamy zadań, które wymagają przesyłu dużych ilości danych — w tym przetwarzania w chmurze, hostingu i obsługi infrastruktur wirtualnych.











Źródło: Info Prasowe / Kingston