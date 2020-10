Kingston DataTraveler Duo - pamięć flash USB o podwójnym interfejsie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kingston Digital Europe poinformowała o wprowadzeniu na rynek DataTraveler Duo, nowego urządzenia w rodzinie pamięci flash USB o podwójnym interfejsie i podwójnej funkcjonalności. Ten wyjątkowo elastyczny produkt przyda się użytkownikom zarówno nowych, jak i starszych urządzeń. DataTraveler Duo został wyposażony w dwa złącza USB, które można podłączyć do portów USB typu A (standardowych) i typu C1, co umożliwia łatwe przenoszenie plików między laptopami, komputerami stacjonarnymi i urządzeniami mobilnymi. Ta pamięć flash z podwójnym interfejsem sprawdzi się również doskonale jako dodatkowa pamięć masowa o pojemności 32 GB lub 64 GB.







Szybkość złącza USB 3.2 pierwszej generacji2 ułatwia użytkownikom dostęp do dokumentów, fotografii, nagrań wideo, muzyki itp. oraz przesyłanie takich materiałów, natomiast podwójne przesuwane nakładki chronią złącza, gdy nie są one używane.



DT Duo jest najnowszym produktem w rodzinie pamięci flash typu „podłącz i pracuj” (ang. plug and play) o nazwie Duo i spełnia wymagania urządzeń mobilnych:

• DataTraveler microDuo 3C (DTDUO3C): Pamięć flash z podwójnym interfejsem, który można podłączyć zarówno do standardowego portu USB, jak i portu USB typu C, oraz dużą szybkością odczytu (maksymalnie 100 MB/s). Dzięki pojemności do 128 GB sprawdzi się znakomicie jako dodatkowa pamięć masowa do najnowszych smartfonów, tabletów oraz komputerów PC i Mac.

• DataTraveler microDuo 3.0 G2 (DTDUO3G2): Pamięć flash z podwójnym interfejsem mikro-USB i USB typu A przeznaczona do smartfonów i tabletów z systemem operacyjnym Android™, które obsługują technologię USB OTG (On-The-Go). Można ją podłączyć do portów mikro-USB, używanych do ładowania urządzeń, jako dodatkową pamięć masową (o pojemności do 128 GB) w celu szybkiego i łatwego przenoszenia plików, zdjęć i nagrań wideo między urządzeniami mobilnymi i komputerami PC.



Pamięć flash USB DataTraveler Duo jest dostępna w wersjach o pojemności od 32 GB do 64 GB3. Ma pięcioletnią gwarancję zapewniającą bezpłatne wsparcie techniczne.













Źródło: Info Prasowe / Kingston