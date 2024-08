Kingston Digital dodaje nową wersję kolorystyczną dysków SSD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kingston Digital Europe zaprezentował nową wersję kolorystyczną dla zewnętrznego dysku SSD XS1000. Kingston XS1000 to zewnętrzny dysk SSD o niewielkich rozmiarach i niskiej wadze, który zdobył nagrodę Red Dot 2024 w kategorii Product Design. Dzięki swojej konstrukcji, produkt ten sprawdzi się jako podręczny magazyn danych do przechowywania ważnych plików dla osób, które są często w podróży. Odczyt danych na poziomie 1050 MB/s oraz pojemność do 2 TB sprawiają, że XS1000 sprawdzi się również w charakterze stacjonarnego centrum danych, gdzie użytkownicy mogą przechowywać zdjęcia i filmy w wysokiej rozdzielczości, pliki dźwiękowe, a także gry.







Nowa, czerwona wersja dysku zewnętrznego wypełnia kolorystyczną lukę pomiędzy XS1000 produkowanym dotychczas jedynie w czarnej obudowie, a srebrnym XS2000. Ponadto za sprawą dołączonego kabla USB-C – USB-A oraz adapterowi USB-A – USB-C, ten zewnętrzny dysk SSD może pochwalić się szeroką kompatybilnością.



Dysk zewnętrzny Kingston XS1000 jest dostępny w wersjach o pojemności 1 TB oraz 2 TB, a także objęty jest 5-letnią ograniczoną gwarancją producenta z bezpłatnym wsparciem pomocy technicznej.

























źródło: Info Prasowe - Kingston