Kingston NV3 – dysk SSD PCIe 4.0 w przystępnej cenie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kingston Digital Europe rozpoczyna dostawy dysku NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD. Jest to model kierowany do użytkowników, którzy szukają nośników PCI Express 4x4 o dużej pojemności. Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD to dysk z kontrolerem NVMe Gen 4x4. Sprzęt ten jest zdolny do odczytywania plików z prędkością sięgającą 6000 MB/s oraz zapisu do 5000 MB/s, dzięki czemu system pracuje wydajnie, a aplikacje i gry uruchamiają się szybko. Dysk w formacie M.2 2280 jest niewielkich rozmiarów (80 mm długości i 22 mm szerokości), jednocześnie oferując do 4 TB miejsca na dane.







Kingston NV3 jest objęty 3-letnią, ograniczoną gwarancją producenta z darmowym wsparciem technicznym. Ponadto użytkownicy decydujący się na zakup tego dysku otrzymają w pakiecie darmowy roczny dostęp do oprogramowania Acronis True Image for Kingston. Dodatkowo dysk wspiera oprogramowanie Kingston SSD Manager, dzięki któremu użytkownicy mają możliwość między innymi monitorowania stanu dysku, aktualizacji oprogramowania, a także bezpiecznego usuwania danych.



























źródło: Info Prasowe - Kingston