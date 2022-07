Kingston prezentuje szyfrowaną pamięć IronKey Locker+ 50

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kingston Technology ogłosił dziś wprowadzenie na rynek pamięć flash USB IronKey Locker+ 50 (LP50). Najnowsza pamięć flash USB od Kingston’a zapewnia bezpieczeństwo dzięki szyfrowaniu sprzętowemu XTS-AES. Chroni też użytkownika przed atakami typu BadUSB i Brute Force. Kingston IronKey Locker+ 50 oferuje korzystanie z haseł administratora i użytkownika, a także umożliwia ustawienie hasła złożonego lub opartego o frazę. Tryb złożony pozwala używać haseł od 6 do 16 znaków przy użyciu 3 z 4 zestawów znaków. Nowy tryb hasła opartego na frazie pozwala ustawić hasło w oparciu o numeryczny PIN, zdanie, a nawet listę słów o długości od 10 do 64 znaków, wraz z obsługą znaków międzynarodowych. Aby ograniczyć nieudane próby logowania, wystarczy dotknąć przycisku „eye” i zobaczyć wprowadzone hasło. Gdy użytkownik zapomni hasła, można użyć hasła administratora i uzyskać dostęp do danych na nośniku lub zresetować hasło użytkownika.







LP50 został zaprojektowany z myślą o wygodzie – dzięki małej metalowej obudowie i wbudowanej pętli na klucze, a także opcjonalnej funkcji USBtoCloud (ClevX), użytkownicy mogą mieć dostęp do swoich danych w dowolnym miejscu. LP50 jest łatwy do skonfigurowania zarówno dla użytkowników Google Drive, jak i OneDrive (Microsoft), Amazon Cloud Drive, Dropbox czy Box. Ponadto całe potrzebne oprogramowanie i zabezpieczenia są wgrane w pamięć flash USB, więc nie jest wymagana instalacja dodatkowych aplikacji. Nośnik LP50 działa zarówno w systemie Windows, jak i macOS, dzięki czemu użytkownicy mogą pracować na wielu systemach.



Kingston IronKey Locker+ 50 jest dostępny w pojemnościach od 16 GB do 128 GB, ma pięcioletnią gwarancję i zapewnioną bezpłatną pomocą techniczną.







Specyfikacja techniczna Kingston IronKey Locker+ 50:

• Szyfrowanie sprzętowe XTS-AES. Pozwala zabezpieczyć ważne dane dzięki wbudowanej ochronie przed atakami BadUSB i Brute Force.

• Opcja wielu haseł (administrator i użytkownik), możliwość ustanowienia hasła w trybie frazy i złożonym. Administrator może zresetować hasło użytkownika, aby przywrócić użytkownikowi dostęp do danych.

• Nowy tryb frazy. Możliwość wybrania między trybem frazy i złożonym. Nowy tryb hasła opartego na frazie pozwala ustawić hasło w oparciu o numeryczny PIN, zdanie, a nawet listę słów o długości od 10 do 64 znaków.

• Automatyczna kopia zapasowa w chmurze. Dostęp do danych przechowywanych w IronKey Locker+ 50 z osobistej pamięci masowej w chmurze.

• Dodatkowe funkcje bezpieczeństwa. Mniejsza liczba nieudanych prób logowania dzięki przyciskowi „eye”. Wirtualna klawiatura pozwala chronić wprowadzanie hasła przed keyloggerami i screenloggerami.



• Interface: USB 3.2 Gen 1

• Pojemność: 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB

• Złącze: Type-A

• Prędkość:

- USB 3.2 Gen 1 - 16 GB – 128 GB: 145 MB/s odczyt, 115 MB/s zapis

- USB 2.0 - 16 GB – 128 GB: 30 MB/s odczyt, 20 MB/s zapis



• Obsługiwane usługi w chmurze: Google Drive, OneDrive (Microsoft), Amazon S3, Dropbox, Box

• Wymiary: 60.56 mm x 18.60 mm x 9.60 mm

• Temperatura robocza: od 0° C do 60° C

• Temperatura przechowywania: od -20° C do 85° C

• Kompatybilność: USB 3.0/USB 3.1/USB 3.2 Gen 1

• Minimalne wymagania systemowe: Do użycia wymagane są dwie wolne litery dysku

• Gwarancja: 5-letnia gwarancja, bezpłatna pomoc techniczna. 5-letnia licencja (po aktywacji) USBtoCloud. Po wygaśnięciu licencji na oprogramowanie USBtoCloud oferuje opcje licencjonowania bezpośrednio z ClevX.

• Zgodność: Windows 11, 10, 8.1, macOS (v. 10.14.x - 12.x.x)





















Źródło: Info Prasowe / Kingston