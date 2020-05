Kolejna kara dla Facebooka za naruszenie prywatności

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Facebook zdążył przywyknąć do płacenia grzywien za naruszenie danych osobowych swoich użytkowników. Kolejna kara, tym razem nałożona przez Kanadyjskie Biuro ds. Konkurencji, wynosi 6.5 mln dolarów. Wydawało się, że po skandalu Cambrigde Analytica, która kosztowała Facebooka 5 mld dolarów, portal społecznościowy Zuckerberga nie będzie zbyt częstym bohaterem podobnych historii. Jednak co jakiś czas pojawiają się informacje o kolejnych karach nakładanych na koncern. Kilka dni temu zrobiło się głośno o sporze Facebooka z Kanadyjskim Biurem ds. Konkurencji, które zarzuciło portalowi, że od sierpnia 2012 r. do czerwca 2018 r. przekazywał Kanadyjczykom nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje dotyczące prywatności ich danych personalnych gromadzonych na Facebooku oraz Messengerze.







Według tej instytucji Facebook udostępniał dane osobowe użytkowników stronom trzecim, w tym programistom oraz reklamodawcom, łamiąc jednocześnie prawo w zakresie ochrony wrażliwych informacji. Kanadyjskie Biuro ds. Konkurencji twierdzi, że znalazło dowody na kontynuacje procederu do 2018 roku, pomimo rzekomego zlikwidowania tej praktyki wiele lat temu. W odpowiedzi na te zarzuty Facebook oświadczył, że nie zgadza się z ustaleniami dochodzenia, aczkolwiek chce zawrzeć zgodę, aby sprawa została jak najszybciej rozwiązana.



Warto przypomnieć, że Brytyjskie Biuro Komisarza ds. Informacji (ICO) nałożyło na Facebooka karę w wysokości 500 tys. funtów pod koniec 2018 roku, stawiając te same zarzuty. Natomiast rok później amerykańska Federalna Komisja Handlu (FTC) ukarała koncern grzywną w wysokości 5 mld dolarów - jak do tej pory najwyższą w historii Stanów Zjednoczonych karą nałożoną na firmę technologiczną. Dwa miesiące temu australijskie Biuro Komisarza ds. Prywatności wytoczyło Facebookowi proces o wyciek danych do Cambridge Analytica.













Źródło: Info Prasowe / Bitdefender