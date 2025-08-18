Komendy głosowe w wideorejestratorze NAVITEL RS990 GPS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jako pierwszy producent umożliwiamy sterowanie głosowe funkcjami wideorejestratora w języku polskim. A to za sprawą wydanej właśnie aktualizacji dla flagowego modelu NAVITEL RS990 GPS. Nowa wersja oprogramowania oferuje możliwość sterowania głosowego kluczowymi funkcjami urządzenia. Użytkownik za pomocą prostych komend może bez dotykania ekranu i bez odrywania rąk od kierownicy kontrolować działanie kamerki. Funkcja sterowania głosowego w języku polskim, to nie tylko ogromny krok w stronę wygody, ale przede wszystkim znaczące zwiększenie bezpieczeństwa na drodze. Od teraz kierowca może skupić się wyłącznie na jeździe, zyskując pełną głosową kontrolę nad urządzeniem.







Dostępne są następujące polecenia głosowe:

• „Pokaż przednią kamerę” / „Pokaż tylną kamerę”

• „Włącz Wi-Fi” / „Wyłącz Wi-Fi”

• „Włącz ekran” / „Wyłącz ekran”

• „Zrób zdjęcie” / „Zablokuj wideo”

• „Włącz nagrywanie” / „Wyłącz nagrywanie”



Pełna instrukcja obsługi funkcji sterowania głosem znajduje się na stronie internetowej producenta. Funkcja ta jest dostępna fabrycznie w nowych modelach RS990 GPS.



Dla urządzeń kupionych wcześniej, możliwa jest aktywacja tej funkcji za opłatą 50 PLN netto. Wymagany jest kontakt z pomocą techniczną oraz przesłanie do serwisu firmy Navitel Poland samego urządzenia (bez akcesoriów). Koszty wysyłki pokrywa użytkownik. Czas realizacji usługi wynosi do 7 dni roboczych.











źródło: Info Prasowe - NAVITEL