Komputronik dostarczył 600 laptopów dla ukraińskich dzieci

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Komputronik nie przestaje wspierać ofiar wojny w Ukrainie. Tym razem do ukraińskich dzieci dostarczył 600 laptopów HP wraz z oprogramowaniem. Dzięki temu będą one mogły uczyć się i wykorzystywać je do zabawy. Po rozpoczęciu agresji na Ukrainę z kraju uciekło wiele milionów osób, głównie kobiet i dzieci. Bardzo duża grupa z nich znalazła schronienie w Polsce, gdzie zaczęła układać sobie życie – szukać pracy, szkoły i uczelni dla dzieci. Niestety uciekając z kraju ogarniętego wojną ludzie zostawili cały swój dobytek. Dzięki ogromnemu wsparciu Polaków, stowarzyszeń, fundacji i firm mogli oni szybko znaleźć bezpieczne miejsce i otrzymali niezbędną pomoc.







Po zapewnieniu im domów, leków, żywności i odzieży najbardziej potrzebne są teraz narzędzia do pracy i nauki, zwłaszcza dla dzieci, które w polskich szkołach kontynuują swoją edukację. Z pomocą przyszedł im Komputronik, który razem z Hewlett Packard przekazał im 600 laptopów HP 250 G8. To wydajny sprzęt do nauki i zabawy wyposażony w procesor Intel Core i3, 8 GB pamięci RAM i szybki dysk SSD o pojemności 256 GB. Dodatkowo na każdy laptop wgrano system Microsoft Windows 11 oraz pakiet Office Home and Student. Dzięki temu beneficjenci otrzymali gotowe do pracy i nauki narzędzia



Partnerami akcji zostali także Microsoft, który za darmo przekazał licencje do swojego oprogramowania oraz UPS, który dostarczył laptopy do wybranych szkół w całej Polsce.































Źródło: Info Prasowe / Komputronik