Konkurs Acer Predator - Gratka dla gamerów

Predator zaprasza wszystkich fanów gier do wzięcia udziału w nowym konkursie: Życie jak gra. Już dziś podejmij wyzwanie i nagraj film, w którym pokażesz siebie w roli postaci z gry, koniecznie z puszką PredatorShot. Do wygrania laptop Predator Helios 300 lub komputer stacjonarny Predator Orion 3000 oraz gamingowe akcesoria. Gotowy film należy opublikować na Instagramie i koniecznie oznaczyć hashtagami: #PredatorChallange, #PredatorShot i #ZyjeJakGracz. Konkurs trwa od 15.11 do 17.12.2021.







Wirtualna rzeczywistość kontynuuje swoją dobrą passę. Wielu użytkowników sięga dziś po tytuły, wykorzystujące technologię VR. Jednak marka Predator postanowiła wyjść naprzeciw tym trendom i zorganizować nowy konkurs, w którym każdy fan gier będzie mógł wcielić się w prawdziwego bohatera wirtualnego świata. Uczestnicy mogą wykazać się prawdziwą kreatywnością i nieoczywistym myśleniem. Jest o co walczyć! Główną nagrodą w konkursie jest laptop Predator Helios 300 (o wartości 11 800 zł) lub komputer Predator Orion 3000 (o wartości 12 500 zł) oraz nagrody dodatkowe.

Jakie tym razem wyzwanie rzuca Predator?



Wystarczy, że pokażesz swoje życie w charakterze gry i nagrasz film z widoczną puszką PredatorShot. Puszka może stać się elementem wchodzącym w skład zbroi, miksturą zdrowia, eliksirem siły i mocy bądź potężną bronią — możliwości są nieograniczone, w tym wypadku liczy się pomysłowość i nieszablonowe podejście do tematu.

Gotowy film należy opublikować na Instagramie i koniecznie oznaczyć hashtagami: #PredatorChallange #PredatorShot #ZyjeJakGracz.



Tym razem w konkursie można wygrać naprawdę potężne maszyny gamingowe, które sprawdzą się w każdych rozgrywkach — laptop Predator Helios 300 lub Predator Orion 3000. Nagrodami dodatkowymi jest monitor Predator X34GSbmiipphuzx oraz akcesoria gamingowe: klawiatura mechaniczna Aethon 300, bezprzewodowa myszka gamingowa Cestus 350, zestaw słuchawkowy Galea. Tak więc jest o co grać! - KLIK.



Konkurs trwa w okresie 15.11 - 17.12.21. Regulamin promocji znajdziesz TUTAJ.















