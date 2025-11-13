2025-11-13 18:00
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
Konkurs fotograficzny HUAWEI XMAGE Awards 2025 rozstrzygnięty

12 listopada 2025 r., w paryskim Grand Palais odbyła się ceremonia wręczenia nagród HUAWEI XMAGE Awards 2025. To już dziewiąta edycja jednego z największych konkursów foto i wideografii mobilnej, która tym razem okazała się rekordową – zgłoszono ponad 743 tysiące prac, czyli prawie o 100 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Podczas uroczystej gali wręczono 3 Nagrody Główne oraz wyróżniono najlepsze prace spośród 8 kategorii. Wśród zwycięzców kategorii znalazła się Polka – Beata Zawrzel, zaś prace Daniela Wencela oraz Kingi Choińskiej znalazły się wśród 100 najlepszych prac tegorocznej edycji.



XMAGE Awards 2025 – zwycięzcy nagrody głównej
W tym roku uczestnicy mogli przesyłać swoje prace w ośmiu kategoriach: Action, So far so close, Good Night, Colour & Shade, Faces, A Heartwarming World, Experimental Lab oraz Storyboard. Jury wskazało 100 najlepszych prac ze wszystkich kategorii, spośród których wybrano zwycięzców w każdej z nich, którzy otrzymali nagrodę w wys. 1 500 USD. Dodatkowo trzy osoby zostały wyróżnione nagrodami głównymi w wys. 10 000 USD każda. Najlepszymi w tegorocznej edycji okazali się: AC Chen Guanhonga (Chiny) za zdjęcie Origin of Skiing, Gheorghe Popa (Rumunia) za zdjęcie Ethereal Lines i Mehmet Emin Coruşa (Turcja) za zdjęcie New Life.

Polscy twórcy ponownie docenieni przez światowej klasy jury
Na gali i towarzyszącej jej wystawie nie zabrakło polskich laureatów – w prawie każdej edycji XMAGE Awards prace naszych lokalnych twórców zdobywają uznanie światowej klasy specjalistów z jury, którzy przynają im główną nagrodę bądź nagrodę kategorii. W tym roku nie mogło być inaczej – Beata Zawrzel została jedną ze zwyciężczyń w kategorii Good Night dzięki pracy przygotowanej telefonem HUAWEI P30. Z kolei fotografia Kingi Choińskiej w kategorii A Heartwarming World, wykonana HUAWEI P60 Pro, oraz Daniela Wencela w kategorii wideo Action, wykonana HUAWEI P40 Pro, znalazły się wśród 100 najlepszych prac XMAGE Awards 2025 – spośród ponad 743 tys. nadesłanych! Ich twórczość zyskała uznanie międzynarodowego jury i uplasowała się w gronie najlepszych mobilnych realizacji tego roku.

XMAGE Awards – globalny konkurs foto i wideografii mobilnej
XMAGE Awards odbywa się od 2017 roku i konsekwentnie popularyzuje kreatywną foto i wideografię mobilną, zachęcając użytkowników smartfonów Huawei do eksperymentowania z obrazem i przełamywania schematów. Nazwa konkursu odnosi się do innowacyjnej koncepcji XMAGE, którą Huawei wprowadził w 2022 roku. Projekt ten łączy zaawansowane rozwiązania optyczne, mechaniczne oraz systemy obrazowania i przetwarzania w urządzeniach Huawei, wyznaczając nowe kierunki rozwoju fotografii mobilnej.
Wydarzenie XMAGE Awards 2025 było współorganizowane z Paris Photo, uznanym wydarzeniem branżowym, gromadzącym cenionych twórców, przedstawicieli mediów i liderów rynku. To trzecia taka wspólna inicjatywa Huawei i Paris Photo, a zarazem pierwsza po debiucie nowej marki XMAGE, która koncentruje się na kulturze opowiadania obrazem.

Pełną listę laureatów tegorocznej edycji oraz ich wyróżnione prace można zobaczyć na stronie: consumer.huawei.com/en/campaign/xmage/winnerslist.




źródło: Info Prasowe - HUAWEI
